Умер актер из «Моей прекрасной няни» и «Склифосовского»

Как пишут российские СМИ, у актера неудачно прошла операция на сердце.

«У него была неудачная операция на сердце, ставили шунт. Около месяца он был в реанимации больницы 67», - рассказала сестра актера.

По ее словам сестры, актер скончался еще 12 января.

На счету Олега Бойко более 50 работ в кино и сериалах, среди них - роли в таких проектах, как «Склифосовский», «Красная зона», «Балабол», «Интерны», «Мент в законе» и даже «Моя прекрасная няня» - в этом сериале актер сыграл маньяка, бежавшего за Жанной Аркадьевной.

Последней работой Бойко стал сериал «Гид и большие соблазны» (2024).