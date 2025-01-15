В России скончался 57-летний актер, звезда многих сериалов Олег Бойко, об этом сообщила его двоюродная сестра.
Умер актер из «Моей прекрасной няни» и «Склифосовского»
Как пишут российские СМИ, у актера неудачно прошла операция на сердце.
«У него была неудачная операция на сердце, ставили шунт. Около месяца он был в реанимации больницы 67», - рассказала сестра актера.
По ее словам сестры, актер скончался еще 12 января.
На счету Олега Бойко более 50 работ в кино и сериалах, среди них - роли в таких проектах, как «Склифосовский», «Красная зона», «Балабол», «Интерны», «Мент в законе» и даже «Моя прекрасная няня» - в этом сериале актер сыграл маньяка, бежавшего за Жанной Аркадьевной.
Последней работой Бойко стал сериал «Гид и большие соблазны» (2024).