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Умер актер из «Моей прекрасной няни» и «Склифосовского»

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Траурная свеча. Иллюстративное фото.
Траурная свеча. Иллюстративное фото. Фото: Visionalmedia

В России скончался 57-летний актер, звезда многих сериалов Олег Бойко, об этом сообщила его двоюродная сестра.

Как пишут российские СМИ, у актера неудачно прошла операция на сердце.

«У него была неудачная операция на сердце, ставили шунт. Около месяца он был в реанимации больницы 67», - рассказала сестра актера.

По ее словам сестры, актер скончался еще 12 января.

На счету Олега Бойко более 50 работ в кино и сериалах, среди них - роли в таких проектах, как «Склифосовский», «Красная зона», «Балабол», «Интерны», «Мент в законе» и даже «Моя прекрасная няня» - в этом сериале актер сыграл маньяка, бежавшего за Жанной Аркадьевной. 

Последней работой Бойко стал сериал «Гид и большие соблазны» (2024).

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