500 евро за килограмм? Жители Эстонии недоумевают от формирования цены на местный чай

В соцсетях не раз появлялись обсуждения на тему чая Põhjala Teetalu, который производится в Эстонии. И речь в постах шла совсем не о вкусовых качествах - людей возмущает стоимость продукта.

Удивленные потребители пишут: «Красиво жить не запретишь»; «Чай - это вам не икра какая-то!»; «А где в Эстонии растет чай?»; «515 евро за килограмм трухи мяты в пакетиках?»; «Может там и не чай вовсе... И не мятный...»

Зайдя в ближайший магазин, мы видим, что цены на упаковку чая варьируются от 4.99 до 7.99 евро, при этом вес упаковки - от 10 до 25 граммов. Например, 10 граммов мятного чая в пакетиках стоит около 5 евро. Цены, очевидно, запредельные для среднестатистического жителя Эстонии, а аналогичные чаи других фирм на полках в магазинах стоят в разы дешевле.

Стоимость чаев в столичном магазине удивляет. Фото: limon.ee

В другом же магазине и цены чуть ниже, но и выбор не такой широкий. Фото: limon.ee

В Эстонии большой популярностью пользуется и сеть магазинов Gurman's, где продаются кофе и чаи различных сортов и вкусов. И даже у них, что удивительно, цены значительно ниже. Стоимость чаев, которые мы посмотрели - от 48 до 62 евро за килограмм.

Стоимость некоторых сортов чая в интернет-магазине Gurman's. Фото: limon.ee