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500 евро за килограмм? Жители Эстонии недоумевают от формирования цены на местный чай

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Стоимость чая поражает. Фото иллюстративное.
Стоимость чая поражает. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Жители Эстонии последнее время удивляются стоимости местного чая Põhjala Teetalu в супермаркетах: цены на некоторые виды превышают 500 евро за килограмм. Мы узнали о ценообразовании предприятия и попробовали этот дорогущий чай.

В соцсетях не раз появлялись обсуждения на тему чая Põhjala Teetalu, который производится в Эстонии. И речь в постах шла совсем не о вкусовых качествах - людей возмущает стоимость продукта.

Удивленные потребители пишут: «Красиво жить не запретишь»; «Чай - это вам не икра какая-то!»; «А где в Эстонии растет чай?»; «515 евро за килограмм трухи мяты в пакетиках?»; «Может там и не чай вовсе... И не мятный...»

Зайдя в ближайший магазин, мы видим, что цены на упаковку чая варьируются от 4.99 до 7.99 евро, при этом вес упаковки - от 10 до 25 граммов. Например, 10 граммов мятного чая в пакетиках стоит около 5 евро. Цены, очевидно, запредельные для среднестатистического жителя Эстонии, а аналогичные чаи других фирм на полках в магазинах стоят в разы дешевле.

Стоимость чаев в столичном магазине удивляет.
Стоимость чаев в столичном магазине удивляет. Фото: limon.ee
В другом же магазине и цены чуть ниже, но и выбор не такой широкий.
В другом же магазине и цены чуть ниже, но и выбор не такой широкий. Фото: limon.ee

В Эстонии большой популярностью пользуется и сеть магазинов Gurman's, где продаются кофе и чаи различных сортов и вкусов. И даже у них, что удивительно, цены значительно ниже. Стоимость чаев, которые мы посмотрели - от 48 до 62 евро за килограмм.

Стоимость некоторых сортов чая в интернет-магазине Gurman's.
Стоимость некоторых сортов чая в интернет-магазине Gurman's. Фото: limon.ee

Репортер портала Limon.ee решила проверить, каков же малиново-мятный чай. Оказалось, что на вкус он действительно приятный, в нем не чувствуется вкусовых и ароматических добавок, и он очень освежает. Но, стоит признать, что упаковка за 7 евро все-таки не дешевое удовольствие, которое вряд ли многие могут себе позволить на постоянной основе. Репортер после дегустации решила, что не готова покупать чай за такую цену и скорее выберет что-то более бюджетное.

Малиново-мятный чай оказался действительно очень приятным на вкус.
Малиново-мятный чай оказался действительно очень приятным на вкус. Фото: limon.ee

Представитель предприятия: цена неизбежно будет выше

Руководитель отдела маркетинга Põhjala Teetalu OÜ Сирет Кристель объяснила, как формируется ценовая политика предприятия.

«Наши чаи производятся в Эстонии, в основном с использованием ручного труда: подготовка корней для посадки, сама посадка, прополка, подготовка растений к сушке, очистка сухих растений от стеблей, измельчение растений, смешивание чайных смесей, упаковка», - описывает она процесс.

Кристель поясняет, что в отличие от массовых производителей, их предприятие уделяет особое внимание тому, чтобы каждый продукт был изготовлен тщательно и продуманно. По ее словам, в случае с мятным чаем листья удаляются со стеблей вручную, чтобы в готовый продукт не попали лишние дубильные вещества, поэтому процесс этот более трудоемкий.

«На нашем поле растет северная мята - nordic peppermint, которая дороже, чем та, что выращена в жаркой Индии. Это чувствуется в ее свежем вкусе и аромате», - говорит Кристель, добавляя, что выращивание этого сорта мяты более дорогое, но на международном рынке оно высоко ценится.

Кристель также отмечает, что их мята имеет экологический сертификат: она выращена без химикатов и является экологически чистым продуктом. «В отличие от многих иностранных массово производимых товаров, наши ягодные чаи содержат много настоящих замороженных ягод, а не ароматизаторов и отдушек», - говорит представитель предприятия.

Она продолжает, что их фильтр-пакеты изготовлены из более дорогого кукурузного волокна без ГМО, что является экологически чистой альтернативой отбеленной бумаге и пластиковым пакетикам, содержащим микропластик.

«Наша цель - предложить качество заварного чая в удобном фильтр-пакете. Для этого мы оставляем мятные листья более крупными, чтобы сохранить их вкус и свойства. В отличие от промышленных чаев, которые измельчаются до мелкого порошка, в нашем сохраняется свежий аромат и вкус. Для фильтр-пакетов используется специальная машина, которая помогает упаковывать измельченный чай. У многих других производителей в фильтр-пакетах находится только низкокачественный мелко измельченный чай», - описывает процесс изготовления Кристель.

По ее словам, при формировании цены помимо сырья учитываются также затраты на производство, упаковку, фильтр-пакеты и так далее. «Поскольку речь идет о высококачественном продукте, изготовленном вручную, цена неизбежно будет выше», - поясняет представитель фирмы.

Что касается сравнения с продуктами Gurman's, добавляет Кристель, то большинство чаев в их ассортименте, судя по составу, который можно посмотреть на сайте, например, содержат ароматизаторы, что значительно снижает затраты на производство и сырье. «Мята Gurman’s и других производителей, как и их другие продукты, не находится в фильтр-пакетах. Мы же ориентируемся на чистоту и натуральность в фильтр-пакетах, поэтому затраты на производство выше», - заключает Кристель.

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