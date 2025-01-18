Эти оттенки будут только старить. Визажист рассказала, как подобрать цвет помады по тону кожи

Эксперт отметила, что оттенок помады нужно подбирать в зависимости от тона кожи – теплого, холодного или нейтрального.

Теплый подтон

Она отметила, что самые неподходящие оттенки помады для обладательниц теплого подтона кожи – нейтральные или холодные. Она объяснила, что люди, которые быстро загорают, хорошо смотрятся в золотых украшениях и имеют натуральный цвет волос от рыжего до темного и блонда, считаются «теплыми».

По словам визажистки, цвет глаз также является индикатором подтонов. При этом коричневые, янтарные или ореховые оттенки часто ассоциируются с теплотой. Женщины с комбинацией этих «теплых» черт, как правило, выглядят лучше с красной, персиковой или оранжевой помадой.

Джексон обратила внимание, что темные помады, наоборот, могут «создать иллюзию истончения губ», что будет заметно добавлять возраст.

Холодный подтон

Люди с холодным подтоном кожи обычно легко обгорают или медленно загорают. Им, отметила эксперт, подходят серебряные украшения, а цвет волос варьируется от коричневого и черного до блонда. Глаза у людей с холодным подтоном обычно голубые, серые или зеленые, а вены на запястьях кажутся синими.

По словам эксперта, тем, у кого холодный подтон кожи, стоит избегать очень светлых или темных оттенков, так как они придадут внешности нездоровый вид.

Нейтральный подтон

Те, у кого нейтральный подтон кожи, загорают медленно и не часто обгорают на солнце, а вены на их запястьях могут выглядеть как зелеными, так и синими. Людям с нейтральным подтоном подойдет практически любой цвет, но лиловые, розовые и нюдовые оттенки подчеркнут достоинства.