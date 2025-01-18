Британский визажист Керрин Джексон в комментарии Daily Express рассказала, какие цвета помады стоит избегать женщинам после 40 лет, пишет Гордон.
Эти оттенки будут только старить. Визажист рассказала, как подобрать цвет помады по тону кожи
Эксперт отметила, что оттенок помады нужно подбирать в зависимости от тона кожи – теплого, холодного или нейтрального.
Теплый подтон
Она отметила, что самые неподходящие оттенки помады для обладательниц теплого подтона кожи – нейтральные или холодные. Она объяснила, что люди, которые быстро загорают, хорошо смотрятся в золотых украшениях и имеют натуральный цвет волос от рыжего до темного и блонда, считаются «теплыми».
По словам визажистки, цвет глаз также является индикатором подтонов. При этом коричневые, янтарные или ореховые оттенки часто ассоциируются с теплотой. Женщины с комбинацией этих «теплых» черт, как правило, выглядят лучше с красной, персиковой или оранжевой помадой.
Джексон обратила внимание, что темные помады, наоборот, могут «создать иллюзию истончения губ», что будет заметно добавлять возраст.
Холодный подтон
Люди с холодным подтоном кожи обычно легко обгорают или медленно загорают. Им, отметила эксперт, подходят серебряные украшения, а цвет волос варьируется от коричневого и черного до блонда. Глаза у людей с холодным подтоном обычно голубые, серые или зеленые, а вены на запястьях кажутся синими.
По словам эксперта, тем, у кого холодный подтон кожи, стоит избегать очень светлых или темных оттенков, так как они придадут внешности нездоровый вид.
Нейтральный подтон
Те, у кого нейтральный подтон кожи, загорают медленно и не часто обгорают на солнце, а вены на их запястьях могут выглядеть как зелеными, так и синими. Людям с нейтральным подтоном подойдет практически любой цвет, но лиловые, розовые и нюдовые оттенки подчеркнут достоинства.