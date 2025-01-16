ГОРОСКОП НА 16 ЯНВАРЯ Перед Львами открывается масса новых возможностей, а Стрельцам пора разобраться в неоднозначных ситуациях

Вероятны перемены к лучшему в личных отношениях. Сегодня у многих будет возможность разобраться в своих чувствах, понять, чего на самом деле не хватает для счастья и душевного комфорта. С кардинальными переменами лучше не торопиться, ведь есть время обдумать каждый шаг.

Овен

Начало дня едва ли подходит для важных дел и решения серьезных вопросов. Вам непросто сосредоточиться, да и просто хочется отдохнуть. К тому же отношения с окружающими не всегда складываются ровно, вероятны разногласия и споры. Но влияние позитивных тенденций усиливается быстро. Во второй половине дня настроение заметно улучшается, вы чувствуете себя бодрее и энергичнее. Вероятно удачное решение вопросов, которые в последнее время приносили немало беспокойства. Многим Овнам в этом помогает опыт. Благодаря ему представители знака находят кратчайший путь к цели.

Телец

Начало дня приносит новые идеи и планы, к осуществлению которых хочется приступить немедленно. Вдохновляют и хорошие новости; часто они касаются тех, о чьей судьбе вы беспокоились. Это подходящее время для встреч с людьми, которым вы хотели бы понравиться. Произвести хорошее впечатление будет нетрудно. Во второй половине дня нужно будет сосредоточиться на каких-то повседневных делах, решении бытовых вопросов. Могут возникнуть домашние проблемы, требующие немедленного решения. Иногда требуются расходы, впрочем, незначительные. Незапланированные покупки оказываются удачными.

Близнецы