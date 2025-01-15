«Там полный бардак, можно окоченеть!» Житель Эстонии недоволен сиденьями на автовокзале

В четверг, 9 января, в редакцию Elu24 поступил звонок от недовольного мужчины, который хоть и не является частым посетителем Вильяндиского автовокзала, но периодически бывает там и успел затаить обиду на местные скамейки. По его словам, сиденья на автовокзале слишком жесткие, и, ожидая автобус, на них можно окоченеть.