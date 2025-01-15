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«Там полный бардак, можно окоченеть!» Житель Эстонии недоволен сиденьями на автовокзале

Перевод: Влада Лаевалинд
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Автовокзал в Вильянди.
Автовокзал в Вильянди. Фото: Elu24

«Так не годится. Это не те скамейки, которые должны быть», - жалуется житель Вильянди, указывая на скамейки на Вильяндиском автовокзале, которые слишком неудобные. Представитель автовокзала объяснил выбор скамеек и порекомендовал брать с собой мягкую подстилку для удобства.

В четверг, 9 января, в редакцию Elu24 поступил звонок от недовольного мужчины, который хоть и не является частым посетителем Вильяндиского автовокзала, но периодически бывает там и успел затаить обиду на местные скамейки. По его словам, сиденья на автовокзале слишком жесткие, и, ожидая автобус, на них можно окоченеть.

«В общем, на автовокзале бардак! Я недоволен скамейками, хочу, чтобы на Вильяндиском автовокзале были мягкие сиденья», - заявил мужчина в телефонном разговоре.

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