Российский актер Юра Борисов стал крайне популярен в англоязычных соцсетях: как благодаря своей работе в фильме «Анора», так и благодаря непосредственным и искренним реакциям на главных киноцеремониях, которые разлетаются в TikTok. Но при этом Борисов находится в базе «Миротворца» и снимался в пропагандистском российском кино. Давайте разбираться, пишет rus.tvnet.lv.
Запад в восторге, у украинцев вопросы. Почему все говорят о Юре Борисове?
Одним из самых высокооцененных фильмов 2024 года стала драма "Анора" - о скоротечной любовной истории сына российского олигарха Ивана Захарова (Марк Эйдельштейн) и стриптизерши из Бруклина Аноры (Майки Мэдисон). Режиссер и сценарист "Аноры" Шон Бейкер для рассказа о россиянах решил воспользоваться как раз русскими актерами.
Юра Борисов снялся в роли Игоря - мелкой сошки, который изначально помогает людям олигарха найти сбежавшего сына, но в процессе фильма становится чуть ли не моральным камертоном происходящего.
Фильм "Анора" и окупился в прокате (32,5 млн долларов сборов при бюджете в 6 млн долларов), и стал любимцем у критиков. Борисов же на момент написания материала уже получил 19 номинаций на различные премии как лучший актер второго плана. При этом вполне вероятно, что он также будет номинирован как лучший актер второго плана и на "Оскар".