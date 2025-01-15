Одним из самых высокооцененных фильмов 2024 года стала драма "Анора" - о скоротечной любовной истории сына российского олигарха Ивана Захарова (Марк Эйдельштейн) и стриптизерши из Бруклина Аноры (Майки Мэдисон). Режиссер и сценарист "Аноры" Шон Бейкер для рассказа о россиянах решил воспользоваться как раз русскими актерами.

Юра Борисов снялся в роли Игоря - мелкой сошки, который изначально помогает людям олигарха найти сбежавшего сына, но в процессе фильма становится чуть ли не моральным камертоном происходящего.

Фильм "Анора" и окупился в прокате (32,5 млн долларов сборов при бюджете в 6 млн долларов), и стал любимцем у критиков. Борисов же на момент написания материала уже получил 19 номинаций на различные премии как лучший актер второго плана. При этом вполне вероятно, что он также будет номинирован как лучший актер второго плана и на "Оскар".

В итоге Борисов стал крайне популярен в соцсетях: как в российских, так и в англоязычных. Однако часть украинской публики к успехам Борисова и фильма "Анора" в целом весьма холодна. Почему?