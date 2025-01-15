«В конце она уже не ходила»: СМИ выяснили подробности болезни, которая за год убила Евгению Добровольскую

Во вторник, 14 января, в Москве прошла церемония прощания с актрисой Евгений Добровольской. Сотни людей пришли попрощаться с любимой артисткой. В зале на сцене МХТ им. Чехова, где играла Добровольская, выступили ее многочисленные коллеги.
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В первом ряду на прощании сидели четверо детей Евгении Добровольской - сыновья Степан, Николай и Ян, а также дочь Анастасия. Николай - сын актрисы и Михаила Ефремова - принимал соболезнования.
Известно, что Михаил Ефремов пытался отпроситься из колонии на похороны к бывшей жене, но не смог приехать. Друзья признались в интервью СМИ, что актриса в последние месяцы переживала за Ефремова и хотела с ним увидеться. Евгения скучала по Михаилу Ефремову, отмечали в ее окружении.
За 33 года работы в МХТ имени Чехова Евгения Добровольская сыграла десятки главных ролей. Она известна по многочисленным ролям в фильмах и сериалах. Ей было 60 лет, и коллеги со сцены сожалели, что она не смогла сыграть больше.
Мечтала сыграть с Добровольской Юлия Пересильд. Актриса со слезами на глазах поблагодарила коллегу со сцены. «Если Женю кто-то не любил, то не любили ее ленивые и бездарные», - сказал актер Юрий Стоянов.
Стоянов также вспомнил, что ему говорили, что Евгения - «неудобный человек». Но актер уверен, что это выражалось в ее невероятном профессионализме. Вместе они играли в спектакле «Женитьба».
Евгений Добровольская умерла от рака желудка. Заболевание диагностировали у нее еще в 2023 году. Тогда актриса впервые ощутила боли в животе, но к врачам не пошла - лечилась самостоятельно и принимала препараты от расстройства желудка. Из-за этого было упущено самое ценное в борьбе с онкологией - время. Осенью 2023-го она резко начала худеть и заметила у себя уплотнения под кожей, Izhlife.ru.
В конце 2023 года актрису госпитализировали. Обследование выявило агрессивную форму онкологии с внутрикожными метастазами, а также метастазами в мозг.
В начале 2024 года актриса прошла много курсов химиотерапии, на какое-то время ей все-таки удалось достичь стабилизации состояния. Актриса сильно похудела и носила парик. «Она уже была, конечно, очень худая… Но держалась хорошо. Она достойно переносила болезнь. Работала до последнего дня», - говорила ее коллега, актриса Елена Ревич.
В конце ноября Добровольская принимала клеточную иммунотерапию, но в декабре ей снова стало хуже. Настолько, что артистка уже не могла передвигаться без посторонней помощи. Тогда ее госпитализировали снова.
«Она мне говорила: "Что ты плачешь? Что плачешь? Это моя жизнь теперь, я умираю, и это теперь моя жизнь". Последний раз, когда мы приехали, она так старалась с нами общаться, чтобы нам не было тяжело, и командовала, конечно, сама организовывала свой день рождения. В этом было столько силы, столько добра. И она сказала такую фразу: "Оказывается, я по вам скучала". Она приняла ситуацию, которая с ней происходила», - рассказала театральный режиссер Марина Брусникина.
В больнице актриса провела последние два месяца жизни. Добровольская ушла из жизни на руках у своих детей: дочери Насти и сына Яна. Умерла Евгения Добровольская 10 января 2025 года.