«В конце она уже не ходила»: СМИ выяснили подробности болезни, которая за год убила Евгению Добровольскую

В конце 2023 года актрису госпитализировали. Обследование выявило агрессивную форму онкологии с внутрикожными метастазами, а также метастазами в мозг.

В начале 2024 года актриса прошла много курсов химиотерапии, на какое-то время ей все-таки удалось достичь стабилизации состояния. Актриса сильно похудела и носила парик. «Она уже была, конечно, очень худая… Но держалась хорошо. Она достойно переносила болезнь. Работала до последнего дня», - говорила ее коллега, актриса Елена Ревич.

В конце ноября Добровольская принимала клеточную иммунотерапию, но в декабре ей снова стало хуже. Настолько, что артистка уже не могла передвигаться без посторонней помощи. Тогда ее госпитализировали снова.

«Она мне говорила: "Что ты плачешь? Что плачешь? Это моя жизнь теперь, я умираю, и это теперь моя жизнь". Последний раз, когда мы приехали, она так старалась с нами общаться, чтобы нам не было тяжело, и командовала, конечно, сама организовывала свой день рождения. В этом было столько силы, столько добра. И она сказала такую фразу: "Оказывается, я по вам скучала". Она приняла ситуацию, которая с ней происходила», - рассказала театральный режиссер Марина Брусникина.

В больнице актриса провела последние два месяца жизни. Добровольская ушла из жизни на руках у своих детей: дочери Насти и сына Яна. Умерла Евгения Добровольская 10 января 2025 года.