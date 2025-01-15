Девушка 58-летнего Венсана Касселя, 28-летняя модель Нара Баптиста, опубликовала в instagram первое фото с сыном. Малыш, которого назвали Каэтано, появился на свет 7 января.
Девушка Венсана Касселя, которая младше него на 30 лет, опубликовала первые фото с сыном
«Каэтано. Спасибо, сыночек, спасибо, что выбрал меня своей мамой, эта любовь не помещается во мне, я переполнена ей, я плачу, плачу и плачу. Но это чистая любовь! Ровно неделю назад ты родился, и я возродилась», - написала Нара.
Она также опубликовала фото, сделанное во время беременности.
Для Касселя это первый сын и четвертый ребенок: у актера есть три дочери - Дева и Леони от Моники Беллуччи и Амазони от Тины Кунаки. Для Нары Каэтано - первенец.
Об отношениях Венсана Касселя и Нары Баптисты стало известно в сентябре прошлого года, с тех пор они часто публикуют совместные фото в соцсетях и даже вместе выходят в свет. При этом в сети часто сравнивают Нару с Тиной Кунаки, на которую она, по мнению пользователей, очень похожа внешне.