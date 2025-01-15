«Сгорела школа моей старшей дочери»: Маша Машкова рассказала, как пережила пожары в США

Об актрисе не случайно беспокоились ее поклонники, ведь она живет возле района Лос-Анджелеса, который сильно пострадал от бушующих пожаров, которые разрушили ни один звездный дом на голивудских холмах.

«Для тех, кто переживал и переживает, со мной все в порядке. Я нахожусь дома, в Лос-Анджелесе. Дым потихоньку отступает. Мой район находится рядом с районом, который пострадал сильно. Сгорела школа моей старшей дочери, не полностью. Школа младшей - эвакуирована», - рассказа она на своей странице в Instagram.

По ее словам, огромное количество друзей и знакомых, артистки и ее дочерей, остались без дома. Актриса также добавляет, что люди очень собраны и стараются помогать и поддерживать друг-друга. Но есть и такие, которые мародерят. "Оставайтесь людьми", - просит их Машкова.