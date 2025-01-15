Кейт Миддлтон раскрыла, где проходила лечение от рака, и сделала неоднозначное заявление

Кейт Миддлтон пообщалась с руководством и пациентами учреждения, попутно приоткрыв завесу тайны своего лечения. Например, призналась, что рада наконец войти через парадную дверь после того, как нанесла «так много тихих, частных визитов».

Было объявлено, что отныне Кейт вместе с супругом Уильямом станут покровителями онкологического центра, однако в разговоре с одной из посетительниц королевская особа открыла куда более неожиданную деталь.

«Я действительно чувствовала, что мне нужно загорать. Нужно много воды и много солнечного света», - высказалась Кейт Миддлтон.

Хотя прогулка солнечным днем, безусловно, поднимает настроение, похоже, принцесса ослушалась врачей, проигнорировав стандартную рекомендацию: онкобольным пребывание на солнце в целом противопоказано по ряду причин. Однако подробности лечения и точный диагноз так и остались тайной: тем временем избегать воздействия прямых солнечных лучей врачи требуют при лучевой терапии.