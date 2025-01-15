Ханно Певкур о трезвой жизни: «Я могу веселиться и без алкоголя»

«Ну, если считать за алкоголь, то где-то в возрасте трех-четырех лет на завершении жатвенного праздника я попробовал домашнее пиво. Попробовал немного пены и сделал маленький глоток - если это можно назвать пробой», - рассказал Певкур в передаче Impulss о том, как, будучи родом из деревни пьяниц в Ида-Вирумаа, он никогда не употреблял алкоголь.

«Я очень благодарен своим родителям за то, что они не ставили мне никаких ограничений. Если бы я хотел попробовать или употреблять алкоголь в молодости, у меня для этого было бы бесконечное количество возможностей», - признал Певкур в эфире.

Министр обороны отметил, что трудно назвать одну конкретную причину, по которой он решил жить без алкоголя, но заверил, что способен веселиться и без этого, и никогда не чувствовал, что алкоголь ему жизненно необходим.

По его словам, он также никогда не пробовал наркотики или сигареты. «Хотя мой отец курил, однажды я подсчитал стоимость всех сигарет, которые он выкурил за свою жизнь. Выясняется, что эта сумма равна стоимости приличного автомобиля среднего класса. И тогда начинаешь смотреть на это совсем по-другому, понимая, сколько можно сэкономить, отказавшись от алкоголя и табака», - подытожил Певкур.