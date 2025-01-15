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ВИДЕО «Вот почему они ездят в Эстонию...» Популярная радиоведущая удивилась ценам на услуги в Финляндии

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Фото статьи
Фото: TV3

Радиоведущая Грете Кульд недавно посетила Хельсинки вместе с подругой, но высокие цены на местные услуги заставили их изменить первоначальные планы. «Ну не может быть настолько хороший массаж, чтобы мы заплатили 400 евро за двоих», - заявила Кульд в эфире радио Star FM.

«Ты была в Хельсинки. Расскажи, что там лучше, чем у нас в Эстонии?» - спросил радиоведущий Андрес Пуусепп у своей коллеги Грете Кульд, которая недавно побывала у северных соседей.

«Знаешь, что не лучше?» - рассмеялась Грете Кульд и продолжила: «Забронировала спа-отель, думали отдохнуть, расслабиться и насладиться массажем. Но оказалось, что массаж там дороже, чем шопинг, поэтому мы просто ​пошли по магазинам».

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