Популярный блогер из Эстонии неожиданно попала в больницу во время путешествия

Ютубер Мария Раннавяли сообщила в своих историях в Instagram, что находится в Таиланде вместе с подругой, где их настигло тяжелое заболевание. По этой причине они провели три дня в больнице.

На данный момент состояние здоровья блогера улучшилось, и она повсюду гуляет, чтобы познакомиться с экзотической страной.

Приключения Марии Раннавяли в Таиланде. Фото: Ekraanitõmmis Instagrami loost.

Какие блюда Мария и ее подруга ели до болезни и что изменили в своем питании после выздоровления? Издание Elu24 отправило запрос блогеру, но к моменту публикации статьи не получило ответ.

В любом случае, сейчас путешествие в самом разгаре. Мария также поделилась в Instagram еще одной историей, где сказала, что приключения продолжаются. Например, во время поездки на популярном в Таиланде транспорте тук-туке у нее одновременно порвались обе вьетнамки.

Мария Раннавяли. Фото: Ekraanitõmmis Instagrami loost.