Мария Раннавяли отдыхает вместе с подругой в Таиланде. Однако неожиданно обеих настиг кишечный вирус, из-за которого им пришлось провести в больнице целых три дня.
Популярный блогер из Эстонии неожиданно попала в больницу во время путешествия
Ютубер Мария Раннавяли сообщила в своих историях в Instagram, что находится в Таиланде вместе с подругой, где их настигло тяжелое заболевание. По этой причине они провели три дня в больнице.
На данный момент состояние здоровья блогера улучшилось, и она повсюду гуляет, чтобы познакомиться с экзотической страной.
Какие блюда Мария и ее подруга ели до болезни и что изменили в своем питании после выздоровления? Издание Elu24 отправило запрос блогеру, но к моменту публикации статьи не получило ответ.
В любом случае, сейчас путешествие в самом разгаре. Мария также поделилась в Instagram еще одной историей, где сказала, что приключения продолжаются. Например, во время поездки на популярном в Таиланде транспорте тук-туке у нее одновременно порвались обе вьетнамки.