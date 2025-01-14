Максим Галкин показал, как его 11-летний сын мастерски катается на сноуборде

Семейство продолжает наслаждаться зимним отпуском в горах. В этот раз шоумен показал, как достаточно экстремально проводит время с 11-летним сыном Гарри. В своем Instagram комик опубликовал видео, как с мальчиком катается в горах. В частности, Максим Галкин выбрал лыжи, а Гарри – сноуборд.

Сын юмориста и певицы уже мастерски катается на доске. Однако, как оказалось, это его первые шаги на сноуборде. Тем не менее, Гарри довольно быстро овладел этим видом спорта.

«Гарри, первые шаги на сноуборде», – подписал кадры шоумен.

Подписчики Максима Галкина оценили умения Гарри. Пользователи отметили, что у мальчика и в самом деле талант. Сыну супруги осталось немного подтянуть технику, и он будет отличным сноубордистом.