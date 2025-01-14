ФОТО Рената Литвинова отметила день рождения в компании дочери, Натальи Водяновой и креативного директора Balenciaga

На снимках Рената сидит в одном из заведений города в окружении супермодели Натальи Водяновой, своего старого друга - креативного директора Balenciaga Демны Гвасалии, музыканта Лоика Гомеса (известного как BFRND) и дочери, Ульяны Добровской. Все гости были одеты в черное, а кадры сделал друг звезды и фотограф Никита Черный.

На фото с праздничным тортом Рената отметила Ксению Собчак. Возможно, в момент, когда был сделан снимок, актриса открывала подарок от ведущей. Неизвестно также, присутствовала ли на дне рождения близкая подруга Литвиновой Земфира, но на фото ее нет.

Напомним, что Рената Литвинова и Земфира переехали в Париж в 2022 году после начала войны. В столице Франции актриса играет в спектаклях и участвует в показах на Неделях мод.

23-летняя дочь Литвиновой Ульяна Добровская учится в престижной академии моды в Антверпене Royal Academy of Fine Arts на дизайнера одежды.