Объявление номинантов на «Оскар» вновь перенесли

Объявление номинантов на премию «Оскар» из-за разрушительных лесных пожаров в Калифорнии перенесено во второй раз и теперь планируется на 23 января, сообщила в понедельник, 13 января, Академия кинематографических искусств и наук, пишет RUS TVNET.