Объявление номинантов на премию «Оскар» из-за разрушительных лесных пожаров в Калифорнии перенесено во второй раз и теперь планируется на 23 января, сообщила в понедельник, 13 января, Академия кинематографических искусств и наук, пишет RUS TVNET.
Объявление номинантов на «Оскар» вновь перенесли
Изначально объявление номинантов было запланировано на 17 января, но из-за пожаров его сначала перенесли на 19 января.
Церемония награждения должна пройти 2 марта.
Как уже сообщалось, фильм латвийского режиссера Гинта Зилбалодиса «Поток» вошел в список из 15 фильмов, претендующих на «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».
Во многих районах Лос-Анджелеса уже неделю бушуют широкомасштабные лесные пожары, в результате которых погибли по меньшей мере 24 человека.
Из-за пожаров были отложены и другие мероприятия киноиндустрии.
Галерея: Пожары в Лос-Анджелесе