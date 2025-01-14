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Семья Кейт Миддлтон придерживается строгих правил в отношении алкоголя

Перевод: Герман Аверьянов
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Фото статьи
Фото: Oli Scarff / AFP / Scanpix

О здоровом образе жизни принцессы Уэльской Кейт сказано немало. Известны ее любимые блюда, спортивные привычки и традиция закаляться в холодной воде. Однако выясняется, что она не отказывается от небольшого количества алкоголя, но при этом соблюдает строгие правила, как и другие члены королевской семьи.

Жизнь членов королевской семьи находится под пристальным вниманием, а количество правил, которым они должны следовать, не поддается подсчету для обычных людей. Что касается употребления алкоголя, принцесса Кейт установила для себя строгие ограничения, которых придерживаются и другие члены семьи. Даже праздники в кругу семьи не являются исключением.

Главное правило - употреблять алкоголь минимально, сдержанно и строго следуя этикету, в подходящей обстановке.

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