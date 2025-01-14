Семья Кейт Миддлтон придерживается строгих правил в отношении алкоголя

О здоровом образе жизни принцессы Уэльской Кейт сказано немало. Известны ее любимые блюда, спортивные привычки и традиция закаляться в холодной воде. Однако выясняется, что она не отказывается от небольшого количества алкоголя, но при этом соблюдает строгие правила, как и другие члены королевской семьи.