О здоровом образе жизни принцессы Уэльской Кейт сказано немало. Известны ее любимые блюда, спортивные привычки и традиция закаляться в холодной воде. Однако выясняется, что она не отказывается от небольшого количества алкоголя, но при этом соблюдает строгие правила, как и другие члены королевской семьи.
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Семья Кейт Миддлтон придерживается строгих правил в отношении алкоголя
Жизнь членов королевской семьи находится под пристальным вниманием, а количество правил, которым они должны следовать, не поддается подсчету для обычных людей. Что касается употребления алкоголя, принцесса Кейт установила для себя строгие ограничения, которых придерживаются и другие члены семьи. Даже праздники в кругу семьи не являются исключением.