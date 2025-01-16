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«Никогда не дарите животных!» Хозяева Фроси из Копли рассказали, как 13 лет прожили в квартире со свиньей

ФОТО И ВИДЕО
Фото: Konstantin Sednev
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Мало кто в столичном районе Пыхья-Таллинн не знал местную знаменитость - мини-пига Фросю. Каждая прогулка свинки по Штромке производила фурор, ее приглашали на радио, к ней на дом приезжало телевидение, а местный суши-бар подкармливал ее огурцами.

«Друзья мои, ушла на облачка наша меховая доченька», - во вторник, 7 января, сообщила в соцсетях грустную новость хозяйка Фроси, и ей начали выражать соболезнования как знакомые, так и совершенно незнакомые люди.

Фрося сделала последний вздох в окружении семьи, у себя дома. Усыпить животное, чтобы оно не мучилось от необратимых старческих изменений, посоветовал ветеринар Александр Семёнов, который наблюдал свинку всю ее жизнь. Напоследок хозяева побаловали любимицу мороженым. Она съела его, прихрюкивая от удовольствия, и уснула навсегда...

Хозяева Фроси - Нелли и ее дочь Юля, приехали к нам в редакцию.
Хозяева Фроси - Нелли и ее дочь Юля, приехали к нам в редакцию. Фото: Konstantin Sednev

Хозяйка Фроси, Нелли, и ее дочь Юля приехали к нам в редакцию в подавленном состоянии. Нелли призналась, что несколько дней после смерти домашней любимицы пьет успокоительное. Она сказала, что 13 лет назад ни за что бы не поверила, что рыльце станет таким родным, и так больно будет переживать потерю.

Кто подложил свинью?

Фрося была мини-пигом породы бегштрессер книрт, и появилась она в семье неожиданно. Декоративная свинка была детской мечтой дочери Юлии, но никто всерьез это желание не воспринимал. 

«Я прикалывалась в компании, что выйду замуж за того, кто подарит мне мини-пига. Но это была просто шутка», - рассказывает Юля. А ее московский поклонник принял эти слова всерьез и воплотил мечту девушки в реальность: подарил поросенка с огромным розовым бантом. «Замуж я за него не вышла, а вот свинка осталась», - разводит руками Юля.

Фросю с розовым бантом подарил Юле поклонник в Москве.
Фросю с розовым бантом подарил Юле поклонник в Москве. Фото: Из личного архива

Первые трудности начались сразу. «Мы все были в шоке, - вспоминает Нелли. - Юле поросенка подарили, когда мы отдыхали в Москве, было непонятно, как оформлять документы, поэтому пришлось везти животное через границу тайно, в коробке из-под обуви. Чтобы Фросе было комфортно дышать, в коробке мы предусмотрительно сделали дырочки». 

Транспортировка поросенка через границу оказалась лишь началом сложного пути. Если в момент их первой встречи Фрося была размером с маленькую собачонку, то со временем она превратилась в настоящую свинью весом более 50 килограммов.

Со временем милый поросенок превратился в солидную свинку.
Со временем милый поросенок превратился в солидную свинку. Фото: Из личного архива

«Маленьких мини-пигов не бывает, - уточняет Нелли и добавляет, что это всеобщее заблуждение. - Мы тогда тоже этого не знали. Они растут не один год, и в итоге все вырастают до 50-60 килограммов. Фрося весила около 55 килограммов».

Квартира и свинья

Содержать мини-пига в обычной квартире было непросто. «Сначала мы вообще не знали, как с ней обращаться - у нас всегда были только собаки. Большую помощь нам оказал ветеринар Александр Семёнов. Он научил нас многому и даже приезжал к нам домой, чтобы подпиливать Фросе копытца», - рассказывает Нелли.

Несмотря на свой 13-летний опыт жизни с мини-пигом в многоквартирном доме, Нелли отмечает, что все-таки это животное не для квартиры. «И дело тут не в грязи, - уточняет она. - Мини-пиги очень чистоплотные. Даже кошки и собаки с ними не сравнятся. Мини-пиг никогда не нагадит и будет терпеть до последнего».

Хозяева Фроси с теплотой показывают ее фотографии на телефоне.
Хозяева Фроси с теплотой показывают ее фотографии на телефоне. Фото: Konstantin Sednev

Проблемы возникали из-за анатомических особенностей. Длинное тело, короткие ноги и тяжелая голова превращали прогулки с Фросей в настоящий квест. «Спускаться по лестнице им нельзя - сразу возникнут проблемы с позвоночником. Муж или сын носили Фросю на руках со второго этажа раз в три дня, а она при этом визжала, не любила такой спуск. На балконе стоял лоток для малой нужды. Никакого запаха в квартире не было, но пришлось постелить специальное покрытие на пол, чтобы копытца не скользили», - вспоминает Нелли.

Огурцы из суши-бара и красная икра

Фрося была привередливой в еде: даже от редиски она отворачивала рыло, если та была не свежей. Любимая еда - гречка и яблоки. «Она знала все яблони в округе. А мы постоянно следили, чтобы не набирала лишний вес. Для мини-пигов это смертельно опасно», – рассказывает Нелли и смущенно признается, что домашней любимице перепадали и десерты, и деликатесы с хозяйского стола.. Фросю угощали мороженым и даже красной икрой... иногда!

Иногда Фросе перепадало мороженое, а то и красная икра.
Иногда Фросе перепадало мороженое, а то и красная икра. Фото: Из личного архива семьи Кульковых.

На одной из прогулок хозяева Фроси познакомились с владельцами местного суши-бара SushiArt. Фрося вызвала у них такой восторг, что они решили свинью-соседку подкармливать.

«Нам повезло, все эти годы они каждый день в специальный лоток откладывали для нее обрезки огурцов, которые не идут в суши. Огурцы ей можно было есть в неограниченных количествах, - рассказывает Юля. - Представляете, какое это было для нас материальное подспорье!»

Звездный пятачок

Фрося прожила полноценную жизнь и, на удивление хозяевам, ни разу не болела. Она была умной и хитрой свиньей. «Собаки смотрят на нас снизу вверх, кошки - сверху вниз. Свиньи смотрят как на равных», - цитирует Нелли Черчилля и говорит, что эта фраза как нельзя лучше подходит для описания характера Фроси.

В сообразительности Фроси хозяева убедились буквально с самого ее появления в доме: семья раскатывала тесто для пиццы, а свинья, чувствуя запах, подставила стул и забралась на него, чтобы добраться до еды.

«Фрося до последнего запрыгивала к нам в кровать», - говорит хозяйка. Специально были подложены подушки, чтобы она могла безопасно спуститься. Нелли предвидит, что кто-то из читателей сейчас скривит нос, поэтому разъясняет: «Да, как любимому и родному животному мы разрешали ей спать с нами, хотя у нее и была своя роскошная лежанка».

Если кто-то думает, что свиньи неповоротливы, они тоже ошибаются. В молодости Фрося быстро бегала, словно заяц, меняя траекторию.

«Когда она была маленькая - сбежала, сорвавшись со шлейки, - вспоминает Юля. - Я бегала за ней по улице, пыталась прыгнуть на нее, чтобы остановить. Люди выглядывали в окна, снимали эту картину на телефоны. Ситуация действительно была как из комедийного фильма».

Знакомство Фроси и Станислава Говорухина в Таллинне, 2014 год.
Знакомство Фроси и Станислава Говорухина в Таллинне, 2014 год. Фото: Из личного архива

Фрося была звездой района. На прогулках появление мини-пига производило настоящий фурор, на Штромке собирались толпы, а в некоторых местах даже образовывались пробки. Часто останавливались проезжающие мимо машины, а иной раз и трамваи тормозили, чтобы пассажиры могли полюбоваться мини-пигом. У свинки был огромный гардероб, ей шили различные юбочки и платья. 

Хозяева вели аккаунт в ТikTок о Фросе, ходили с ней на «Народное радио», о ней снимал сюжет канал ETV+. Нелли и Юля с трепетом показывают фото, на котором любимый пятачок позирует с режиссером Станиславом Говорухиным во время его приезда в Таллинн.

«Юля снималась тогда в фильме «Конец прекрасной эпохи» в 2014 году, а мы пришли ее поддержать вместе Фросей, чем остановили весь съемочный процесс. Сам Говорухин захотел с Фросей сфотографироваться, шутил, что и в фильм бы взял, но в 70-х годах мини-пигов еще не было», - говорит Нелли с улыбкой и показывает на телефоне снимок, где Фрося действительно позирует в кадре с Говорухиным.

13 лет бессонных ночей

Фрося прожила полноценную жизнь, среди мини-пигов ее можно причислить к долгожителям. Чтобы мини-пиг прожил 13 лет, за ним должен быть безупречный уход, с чем хозяева Фроси, по оценке ветеринара, справились на отлично.

Хотя уход любимицы стал горем для всей семьи. Нелли признается, что если бы 13 лет назад им бы в прямом смысле не подложили свинью, такое животное в квартире они бы никогда не завели.

С появлением Фроси жизнь поменялась кардинально. «В отпуск всей семьей не уехать, кто-то должен остаться с ней, - рассказывает Нелли. - Никаких ночевок, всегда бежишь домой, плюс 13 лет бессонных ночей. У нее кормежка была в 4 утра, как у коров или бычков, и мы с мужем по очереди вставали. Но мы не жаловались - мы же в ответе за тех, кого приручили».

Хозяева Фроси демонстрируют диплом, который им вручили на «Народном радио».
Хозяева Фроси демонстрируют диплом, который им вручили на «Народном радио». Фото: Konstantin Sednev

В Эстонии мини-пигов очень мало, а когда появилась Фрося, достоверную информацию о таких животных было найти сложно. Также, как новоиспеченные свиновладельцы не знали, что мини-пиги вовсе не «мини» и растут всю жизнь, сюрпризом стало то, что стерилизация этих животных в ЕС запрещена - считается слишком сложной и жестокой. Поэтому Фрося не была стерилизована, и каждый 21 день ее ожидал период половой охоты, который хозяева облегчали успокоительными средствами и массажем. К тому же свинка раз в год линяла, а извлекать щетину из диванного покрытия и одежды было отдельным приключением.

«Никаких... никому... никогда!»

Помимо трудностей, Фрося принесла семье немало радости. Она легко поддавалась дрессировке, знала команды: сидеть, умела раскручивать и закручивать коврик, танцевать по кругу. А к лотку приучилась всего за один день.

После смерти Фроси Юля удивилась, сколько людей выразили семье искреннее сочувствие: «Нам писали добрые слова даже незнакомые люди», - говорит она.

«Мы плакали неделю. Не ожидали, что будет так больно. Фрося ушла, мирно уснув на руках у мужа. Говорят, свиньи чувствуют свою смерть заранее, но Фрося была безмятежна», - рассказывает Нелли, добавляя, что кремировать любимицу повезли не в багажнике, а на сиденье.

«Когда дыхание остановилось, я держала ее за копыта, гладила - это было очень трудно, последний взгляд… эмоционально это сложно», - вспоминает Юля, сдерживая слезы.

У Фроси был свой аккаунт в TikTok.
У Фроси был свой аккаунт в TikTok. Фото: Konstantin Sednev

На вопрос, чему Фрося научила своих хозяев, Нелли отвечает без колебаний: «Если решаешь взять животное, подумай как следует, с чем придется столкнуться, и есть ли у тебя на это силы и деньги... И никогда не дарите животных! Никаких... никому... никогда!»

Юля соглашается с матерью и добавляет: «А еще Фрося научила нас правильному питанию. Мы отказались от мяса, и многие наши друзья тоже перестали есть свинину».

Пепел Фроси хозяева хотят развеять на диком пляже на Пальяссааре, когда-то там они проводили много счастливых моментов вместе со своим задорно хрюкающим пятачком.

Радио- и телеведущая Юлия Календа:

- Я помню тот утренний эфир на радио и наше знакомство с тогда еще совсем маленькой Фросей. Весь рекламный отдел и даже коллеги с других радиостанций приходили взглянуть на это рыже-розовое облачко.

Когда она подросла, то стала героиней моей передачи «Рядом с нами» на ETV+, где предстала в новом образе - взрослой и крупной, чтобы люди, мечтающие о мини-пиге, понимали, что это серьёзное животное, требующее особого ухода и внимания.

Юлия Календа на «Народном радио» с маленькой Фросей на руках.
Юлия Календа на «Народном радио» с маленькой Фросей на руках. Фото: Из личного архива семьи Кульковых

Но для меня самое важное в этой истории - её хозяева, семья, в которой она жила. Эти люди взяли на себя огромную ответственность и до последней минуты окружали Фросю заботой и любовью. Они показали всем нам, что значит быть в ответе за тех, кого приручили.

Юлия Календа в гостях у повзрослевшей Фроси со съемочной группой ETV+.
Юлия Календа в гостях у повзрослевшей Фроси со съемочной группой ETV+. Фото: Из личного архива семьи Кульковых.

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