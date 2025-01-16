«Никогда не дарите животных!» Хозяева Фроси из Копли рассказали, как 13 лет прожили в квартире со свиньей

Мало кто в столичном районе Пыхья-Таллинн не знал местную знаменитость - мини-пига Фросю. Каждая прогулка свинки по Штромке производила фурор, ее приглашали на радио, к ней на дом приезжало телевидение, а местный суши-бар подкармливал ее огурцами.
«Друзья мои, ушла на облачка наша меховая доченька», - во вторник, 7 января, сообщила в соцсетях грустную новость хозяйка Фроси, и ей начали выражать соболезнования как знакомые, так и совершенно незнакомые люди.
Фрося сделала последний вздох в окружении семьи, у себя дома. Усыпить животное, чтобы оно не мучилось от необратимых старческих изменений, посоветовал ветеринар Александр Семёнов, который наблюдал свинку всю ее жизнь. Напоследок хозяева побаловали любимицу мороженым. Она съела его, прихрюкивая от удовольствия, и уснула навсегда...
Хозяйка Фроси, Нелли, и ее дочь Юля приехали к нам в редакцию в подавленном состоянии. Нелли призналась, что несколько дней после смерти домашней любимицы пьет успокоительное. Она сказала, что 13 лет назад ни за что бы не поверила, что рыльце станет таким родным, и так больно будет переживать потерю.
Кто подложил свинью?
Фрося была мини-пигом породы бегштрессер книрт, и появилась она в семье неожиданно. Декоративная свинка была детской мечтой дочери Юлии, но никто всерьез это желание не воспринимал.
«Я прикалывалась в компании, что выйду замуж за того, кто подарит мне мини-пига. Но это была просто шутка», - рассказывает Юля. А ее московский поклонник принял эти слова всерьез и воплотил мечту девушки в реальность: подарил поросенка с огромным розовым бантом. «Замуж я за него не вышла, а вот свинка осталась», - разводит руками Юля.