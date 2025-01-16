«Никогда не дарите животных!» Хозяева Фроси из Копли рассказали, как 13 лет прожили в квартире со свиньей

Хозяева вели аккаунт в ТikTок о Фросе, ходили с ней на «Народное радио», о ней снимал сюжет канал ETV+. Нелли и Юля с трепетом показывают фото, на котором любимый пятачок позирует с режиссером Станиславом Говорухиным во время его приезда в Таллинн.

«Юля снималась тогда в фильме «Конец прекрасной эпохи» в 2014 году, а мы пришли ее поддержать вместе Фросей, чем остановили весь съемочный процесс. Сам Говорухин захотел с Фросей сфотографироваться, шутил, что и в фильм бы взял, но в 70-х годах мини-пигов еще не было», - говорит Нелли с улыбкой и показывает на телефоне снимок, где Фрося действительно позирует в кадре с Говорухиным.

13 лет бессонных ночей

Фрося прожила полноценную жизнь, среди мини-пигов ее можно причислить к долгожителям. Чтобы мини-пиг прожил 13 лет, за ним должен быть безупречный уход, с чем хозяева Фроси, по оценке ветеринара, справились на отлично.

Хотя уход любимицы стал горем для всей семьи. Нелли признается, что если бы 13 лет назад им бы в прямом смысле не подложили свинью, такое животное в квартире они бы никогда не завели.