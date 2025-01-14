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ВИДЕО «Я сильно испугалась!» Снежная глыба, слетевшая с крыши автомобиля, стала причиной опасной ситуации в Тарту

Перевод: Елизавета Лынник
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Фото статьи
Фото: Kaader videost

В воскресенье в Тарту произошла пугающая ситуация для одной из местных жительниц: с крыши автомобиля на высокой скорости слетела снежная глыба и влетела в лобовое стекло встречного автомобиля.

Пожалуйста, очищайте свои машины от снега», - обращается она к другим участникам движения. «К счастью, лобовое стекло осталось целым. Но я сильно испугалась», - говорит жительница Тарту Ангела, рассказывая о случае, который произошел в полдень в воскресенье.

Женщина ехала от торгового центра Lõunakeskus в сторону Выру, когда с крыши встречного автомобиля внезапно слетела снежная глыба прямо на ее лобовое стекло.

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