В воскресенье в Тарту произошла пугающая ситуация для одной из местных жительниц: с крыши автомобиля на высокой скорости слетела снежная глыба и влетела в лобовое стекло встречного автомобиля.
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ВИДЕО ⟩ «Я сильно испугалась!» Снежная глыба, слетевшая с крыши автомобиля, стала причиной опасной ситуации в Тарту
Пожалуйста, очищайте свои машины от снега», - обращается она к другим участникам движения. «К счастью, лобовое стекло осталось целым. Но я сильно испугалась», - говорит жительница Тарту Ангела, рассказывая о случае, который произошел в полдень в воскресенье.