ВИДЕО «Удивление было велико!» Снежная глыба, слетевшая с крыши автомобиля, стала причиной опасной ситуации в Тарту

Пожалуйста, очищайте свои машины от снега», - обращается она к другим участникам движения. «К счастью, лобовое стекло осталось целым. Но испуг был велик», - говорит жительница Тарту Ангела, рассказывая о случае, который произошел в полдень в воскресенье.