Отец Меган Маркл Томас уже много лет не общается с дочерью и ни разу не видел своих внуков Арчи и Лилибет. Несмотря на это, они время от времени высказываются друг о друге через СМИ.
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Отец Меган Маркл сделал неожиданное замечание о браке дочери
80-летний Томас Маркл заявил в интервью Mail of Sunday, что, по его мнению, Меган следовало остаться с первым мужем, режиссером Тревором Энгельсоном, и поделился своими мыслями о их разводе. «Тревор мне очень нравился. Думаю, он так и не понял, почему Меган его оставила», - отметил он.