День приносит отличные идеи и смелые планы, открывает многие возможности. Не исключено, что захочется что-то кардинально изменить в жизни. Тут лучше не торопиться: первые шаги окажутся куда удачнее, если вы обдумаете их как следует.
ГОРОСКОП НА 15 ЯНВАРЯ ⟩ У Раков сложный день, Козерогам следует быть осторожнее
К интуиции стоит прислушиваться, она дает полезные подсказки. А вот о советах со стороны этого не скажешь. Наблюдательность и внимание к мелочам помогут избежать ошибок, досадных недоразумений. Тем, кто вовремя заметит важные детали, будет куда проще и справиться с собственными делами, и помочь окружающим.
Овен
День не самый плодотворный, но в целом приятный. Он подходит для того, чтобы строить планы, обдумывать шаги, которые нужно будет сделать в ближайшее время. Вам удается правильно оценить и собственные силы, и намерения окружающих. Не исключено, что вам предложат поддержку люди, от которых многое зависит. Это благоприятный день для важных разговоров с близкими. Нет сомнений в том, что вас выслушают внимательно, во многом пойдут навстречу. Вы внимательны к чужим желаниям, это помогает оставить в прошлом какие-то споры и взаимные обиды.
Телец
День складывается неплохо. Но вы витаете в облаках, не всегда правильно оцениваете ситуацию, поэтому порой сами создаете себе трудности. Хорошо, если рядом будут люди, готовые дать толковые советы, помочь взглянуть на вещи реально. Чем раньше вы расстанетесь с иллюзиями, тем быстрее добьетесь того, к чему стремитесь. Лучше не спешить с покупками: вы рискуете потратить слишком много на вещи, без которых легко обойтись. Если вы собираетесь подписать какие-то важные документы, не поленитесь лишний раз прочитать их, убедиться, что ни одна деталь не ускользнула от вашего внимания.
Близнецы
День подходит для серьезных разговоров, дает шанс повидаться с людьми, по которым вы скучали в последнее время, восстановить отношения, когда-то игравшие важную роль в вашей жизни. Вероятны хорошие новости. Не исключено, что именно сегодня вы получите вдохновляющие ответы на вопросы, тревожившие вас в последнее время. Первая половина дня посвящена полезным делам, вторая дает возможность отдохнуть, отвлечься от рутины, заняться чем-то интересным. Возможно, вы найдете новое хобби или вернетесь к старому.
Рак
В первой половине дня может быть непросто держать себя в руках. День отличается довольно напряженным эмоциональным фоном, поэтому настроение часто меняется, вы можете близко к сердцу принимать любые пустяки. Но рядом оказываются люди, которые могут отвлечь вас от забот, развеселить. Вторая половина дня складывается куда приятнее. Можно сосредоточиться на делах, до которых долго не доходили руки, завершить то, что было начато давным-давно. Вероятны денежные поступления из неожиданных источников, подарки и приятные сюрпризы.
Лев
Благоприятный день для решения любых важных вопросов. Вы внимательны, многое замечаете, делаете правильные выводы, даже если располагаете лишь обрывочной информацией. Радуют встречи со старыми знакомыми. Можно спокойно обсудить общие дела и планы, решить, чем вы вместе займетесь в первую очередь, а что оставите на потом. Вы охотно делитесь своими идеями и планами, не уклоняетесь от обсуждения серьезных тем, открыто высказываете свое мнение. Сегодня это нравится многим. Люди, уставшие от неопределенности, намеков и догадок, радуются общению с вами.
Дева
Подходящий день для встреч со старыми друзьями. Давно не виделись и не общались? Не беда. Наверняка найдется и о чем поговорить, и чем заняться вместе. Можно восстановить давние деловые связи: не исключено, что вскоре они окажутся полезными. Небольшие денежные поступления оказываются очень своевременными, позволяют сделать удачные покупки. Старайтесь не переутомляться. Во второй половине дня полезно немного отдохнуть от дел, побыть наедине с собой, подумать о чем-то приятном. Такие паузы помогают по-новому взглянуть на привычные вещи, увидеть то, чего вы прежде не замечали.
Весы
Отличный плодотворный день. Если за последнее время у вас накопились какие-то дела, сегодня вы сможете справиться с ними, как и завершить то, что было начато давным-давно. Полезно будет обсудить планы с близкими: вам наверняка дадут хороший совет, подскажут, как лучше действовать. Хорошо складываются поездки, и неважно, с какой целью вы отправляетесь в дорогу. Вдали от дома вы наверняка узнаете что-то интересное, получите массу ярких впечатлений. Не исключены и приятные знакомства. С них могут начаться и романтические, и дружеские отношения.
Скорпион
Не стоит обсуждать важные вопросы в первой половине дня. В это время может быть сложно найти общий язык даже с теми, с кем вы прежде отлично ладили. Вы не сразу понимаете, стоит ли пойти на уступки или лучше продолжать настаивать на своем. Нужно время, чтобы все обдумать. Чуть позже найти компромисс становится куда проще. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее и приятнее. Удается разобраться с накопившимися делами, завершить то, что было начато давным-давно. Вам охотно помогают и старые друзья, и новые знакомые.
Стрелец
Подходящий день для того, чтобы взяться за новые дела. Они могут быть непростыми; вы в любом случае со всем разберетесь, преодолеете все испытания и добьетесь нужного результата. Помогает опыт, полученный раньше. Благодаря ему вы быстро находите верное решение. Это благоприятный день для общения. Вы отлично ладите с очень разными людьми, можете найти подход даже к тем, кто прежде крайне неохотно шел на контакт. Возможны неожиданные предложения, которые вы примете без долгих раздумий и позже не пожалеете об этом. Не исключены романтические сюрпризы, неожиданные признания в любви.
Козерог
Первая половина дня требует осторожности. Не спешите браться за важные дела, говорить с близкими о том, из-за чего прежде не раз возникали разногласия. Возможны какие-то досадные ошибки. Не исключено, что вам придется отложить запланированные дела, чтобы их исправить. Но влияние позитивных тенденций быстро усиливается. Вторая половина дня открывает новые возможности в разных сферах жизни. Это подходящее время для того, чтобы проявлять инициативу, делиться своими идеями, предлагать что-то необычное друзьям и другим близким людям.
Водолей
Благоприятный день для решения каких-то бытовых вопросов. Иногда для этого требуются расходы, и тут вы не торопитесь: выбираете лучший вариант, понимаете, как избежать лишних трат. Вероятны неожиданные визиты. Гости могут не только прийти без приглашения, но и задержаться надолго. Это заставит изменить планы, но не вызовет негативных эмоций. Могут появиться новые идеи, касающиеся работы или бизнеса. Не исключено, что именно сегодня вы поймете, как превратить давнее хобби в источник доходов, начать зарабатывать на том, что вы хорошо умеете и делаете с удовольствием.
Рыбы
Приятный день, интересный и вдохновляющий. Вы чувствуете, что способны на многое, и это действительно так. Например, можно успешно завершить дело, над котором вы трудились в последние недели, или найти ответы на вопросы, важные и для вас, и для ваших близких. День подходит для того, чтобы покупать технику и учиться ею пользоваться. Вы быстро разбираетесь с тем, что в другое время показалось бы сложным. Новая информация запоминается легко. Вторая половина дня обещает интересные знакомства, встречи с людьми, разделяющими ваши увлечения и интересы.