ГОРОСКОП НА 15 ЯНВАРЯ У Раков сложный день, Козерогам следует быть осторожнее

Стрелец

Подходящий день для того, чтобы взяться за новые дела. Они могут быть непростыми; вы в любом случае со всем разберетесь, преодолеете все испытания и добьетесь нужного результата. Помогает опыт, полученный раньше. Благодаря ему вы быстро находите верное решение. Это благоприятный день для общения. Вы отлично ладите с очень разными людьми, можете найти подход даже к тем, кто прежде крайне неохотно шел на контакт. Возможны неожиданные предложения, которые вы примете без долгих раздумий и позже не пожалеете об этом. Не исключены романтические сюрпризы, неожиданные признания в любви.

Козерог

Первая половина дня требует осторожности. Не спешите браться за важные дела, говорить с близкими о том, из-за чего прежде не раз возникали разногласия. Возможны какие-то досадные ошибки. Не исключено, что вам придется отложить запланированные дела, чтобы их исправить. Но влияние позитивных тенденций быстро усиливается. Вторая половина дня открывает новые возможности в разных сферах жизни. Это подходящее время для того, чтобы проявлять инициативу, делиться своими идеями, предлагать что-то необычное друзьям и другим близким людям.

Водолей

Благоприятный день для решения каких-то бытовых вопросов. Иногда для этого требуются расходы, и тут вы не торопитесь: выбираете лучший вариант, понимаете, как избежать лишних трат. Вероятны неожиданные визиты. Гости могут не только прийти без приглашения, но и задержаться надолго. Это заставит изменить планы, но не вызовет негативных эмоций. Могут появиться новые идеи, касающиеся работы или бизнеса. Не исключено, что именно сегодня вы поймете, как превратить давнее хобби в источник доходов, начать зарабатывать на том, что вы хорошо умеете и делаете с удовольствием.

Рыбы

Приятный день, интересный и вдохновляющий. Вы чувствуете, что способны на многое, и это действительно так. Например, можно успешно завершить дело, над котором вы трудились в последние недели, или найти ответы на вопросы, важные и для вас, и для ваших близких. День подходит для того, чтобы покупать технику и учиться ею пользоваться. Вы быстро разбираетесь с тем, что в другое время показалось бы сложным. Новая информация запоминается легко. Вторая половина дня обещает интересные знакомства, встречи с людьми, разделяющими ваши увлечения и интересы.