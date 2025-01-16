Евгений работает в похоронной сфере в общей сложности более года. Ежедневно он провожает людей в последний путь и признается, что чувствует себя среди могил как дома.
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25-летний Евгений о работе на таллиннском кладбище: «Тяжело смотреть в глаза родителям, но я никогда не отворачиваюсь»
Кладбище, похороны, смерть, покойные - какие эмоции вызывают эти слова? Вряд ли кто-то ответит, что положительные. Но 25-летний житель Таллинна Евгений не из их числа: для героя нашей статьи это возможность послужить обществу.