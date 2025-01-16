25-летний Евгений о работе на таллиннском кладбище: «Тяжело смотреть в глаза родителям, но я никогда не отворачиваюсь»

Кладбище, похороны, смерть, покойные - какие эмоции вызывают эти слова? Вряд ли кто-то ответит, что положительные. Но 25-летний житель Таллинна Евгений не из их числа: для героя нашей статьи это возможность послужить обществу.

«Приезжаешь на место и душа поет: свежий воздух, люди приятные, интересный коллектив и главное - работа руками. Моя работа ничем не хуже других, она благородная», - с гордостью говорит он. Евгений работает в столичном похоронном бюро Anastasios и утверждает, что на кладбище ничего страшного никогда не происходило.