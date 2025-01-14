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Министр финансов Юрген Лиги возмущен увиденным в передаче Terevisioon: «Серьезно, ERR?»

Перевод: Герман Аверьянов
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Фото статьи
Фото: Kuvatõmmis ETV "Terevisioonist" / Eero Vabamägi

«Журналисты Terevisioon воодушевлены и рады, потому что глава крупнейшей военной державы хочет купить территорию своего соседа и союзника, который не желает ее продавать», - критикует в социальных сетях министр финансов Юрген Лиги, возмущенный формулировками ведущих утренней передачи на ETV.

Во вторник утром в передаче Terevisioon по традиции был проведен обзор новостей из различных СМИ. Ведущие Катрин Виирпалу и Юхан Килуметс пригласили в студию партнеров адвокатского бюро Cobalt Аннику Пеэтсалу и Йессе Кивисаари.

Обсуждая актуальные новости, затронули и планы Дональда Трампа по включению Гренландии в юрисдикцию США.

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