«Журналисты Terevisioon воодушевлены и рады, потому что глава крупнейшей военной державы хочет купить территорию своего соседа и союзника, который не желает ее продавать», - критикует в социальных сетях министр финансов Юрген Лиги, возмущенный формулировками ведущих утренней передачи на ETV.
Для подписчиков
Министр финансов Юрген Лиги возмущен увиденным в передаче Terevisioon: «Серьезно, ERR?»
Во вторник утром в передаче Terevisioon по традиции был проведен обзор новостей из различных СМИ. Ведущие Катрин Виирпалу и Юхан Килуметс пригласили в студию партнеров адвокатского бюро Cobalt Аннику Пеэтсалу и Йессе Кивисаари.