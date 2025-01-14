Министр финансов Юрген Лиги возмущен увиденным в передаче Terevisioon: «Серьезно, ERR?»

«Журналисты Terevisioon воодушевлены и рады, потому что глава крупнейшей военной державы хочет купить территорию своего соседа и союзника, который не желает ее продавать», - критикует в социальных сетях министр финансов Юрген Лиги, возмущенный формулировками ведущих утренней передачи на ETV.