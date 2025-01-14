В Сети критикуют железнодорожную линию Таллинн-Рига-Вильнюс: «Непонятно, зачем это все затеяли»

С 6 января 2025 года между Таллинном, Ригой и Вильнюсом организовано железнодорожное сообщение. Поездка осуществляется с пересадками в Валга и Риге один раз в день. Для поездки через несколько стран билеты необходимо приобретать отдельно у каждого оператора: через их веб-сайты, приложение, билетные автоматы или у проводников в поезде, сообщает Elron.