В Сети критикуют железнодорожную линию Таллинн-Рига-Вильнюс: «Непонятно, зачем это все затеяли»

В соцсетях активно обсуждают новое железнодорожное сообщение Таллинн-Тарту-Рига-Вильнюс. Ведь, во-первых, поезд не идет напрямую из Таллинна в Вильнюс, а во-вторых, билеты приходится покупать через трех разных операторов. Представитель Elron прокомментировал ситуацию.
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С 6 января 2025 года между Таллинном, Ригой и Вильнюсом организовано железнодорожное сообщение. Поездка осуществляется с пересадками в Валга и Риге один раз в день. Для поездки через несколько стран билеты необходимо приобретать отдельно у каждого оператора: через их веб-сайты, приложение, билетные автоматы или у проводников в поезде, сообщает Elron.