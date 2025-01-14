ОБЕЩАНО ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ «Я верю, что он жив и что я найду его»: жительница Эстонии вторую неделю ищет пропавшего питомца

Празднование Нового года для Нины обернулось несчастьем. 1 января сразу после полуночи любимец их семьи Дарк, или ласково Дарик, сбежал. Уже вторую неделю хозяйка тщетно пытается найти своего любимца.

Нина живет в частном доме в деревне Уускюла. Сразу после того, как часы пробили полночь, Дарк выскочил между ног у ее мужа, когда тот выходил из калитки с их территории.

«Он удрал сразу, без оглядки», - добавила женщина. Собака скорее всего испугалась фейерверков, потому что, по словам Нины, грохотало в этот момент очень сильно.

Нина отмечает, что Дарк не просто домашний питомец он - член их семьи. Фото: Фото читателя.

«Я верю, что он жив и что найду его», - пишет Нина под каждой публикацией в Facebook-группах.

Особые приметы Дарка: соболиный окрас, светло-серый ошейник, на котором висит жетон с кличкой собаки и номером телефона хозяйки. Ему 4,5 года, весит около 10 килограммов. Он активный, своенравный, любознательный и голосистый. Такого, одним словом, сразу можно заметить.

«Чужие для него все. Свои только мама, муж и мои дочери. Обожает выполнять команды за вкусняшку, но только перед своими. Из чужих рук не брал даже лакомство», - рассказала Нина.

«Бывали и случаи, когда Дарк сбегал из дома погулять по округе. Но всегда, убежав к соседским подружкам, возвращался через час-полтора», - добавила она.