Жительница деревни Уускюла вместе со своими детьми уже вторую неделю безуспешно ищет свою собаку по кличке Дарк. За поимку миттельшпица хозяйка объявила денежное вознаграждение в размере 300 евро.
ОБЕЩАНО ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ⟩ «Я верю, что он жив и что я найду его»: жительница Эстонии вторую неделю ищет пропавшего питомца
Празднование Нового года для Нины обернулось несчастьем. 1 января сразу после полуночи любимец их семьи Дарк, или ласково Дарик, сбежал. Уже вторую неделю хозяйка тщетно пытается найти своего любимца.
Нина живет в частном доме в деревне Уускюла. Сразу после того, как часы пробили полночь, Дарк выскочил между ног у ее мужа, когда тот выходил из калитки с их территории.
«Он удрал сразу, без оглядки», - добавила женщина. Собака скорее всего испугалась фейерверков, потому что, по словам Нины, грохотало в этот момент очень сильно.
«Я верю, что он жив и что найду его», - пишет Нина под каждой публикацией в Facebook-группах.
Особые приметы Дарка: соболиный окрас, светло-серый ошейник, на котором висит жетон с кличкой собаки и номером телефона хозяйки. Ему 4,5 года, весит около 10 килограммов. Он активный, своенравный, любознательный и голосистый. Такого, одним словом, сразу можно заметить.
«Чужие для него все. Свои только мама, муж и мои дочери. Обожает выполнять команды за вкусняшку, но только перед своими. Из чужих рук не брал даже лакомство», - рассказала Нина.
«Бывали и случаи, когда Дарк сбегал из дома погулять по округе. Но всегда, убежав к соседским подружкам, возвращался через час-полтора», - добавила она.
Последний раз миттельшпица видели днем 1 января около магазина Maxima в Мууга. Ранее Дарка замечали в районе Мяхе, а также у муугаского порта. Все это время его искали хозяева, но, увы, безрезультатно.
Женщина рассказала, что планирует обратиться в ветеринарные клиники в округе. Нина подозревает, что собаку могли забрать, потому что Дарк необычный шпиц редкого окраса. А планирует она позвонить в клиники на случай, если «новый» хозяин приведет собаку на осмотр. Тогда бы ей сразу перезвонили и она приехала и забрала своего любимца.
На данный момент объявления о пропаже расклеены в Пирита, Виймси, Маарду, Мууга и Ласнамяэ.
Если у кого-то есть хоть какая-то информация о местонахождении собаки, пожалуйста, свяжитесь с его хозяйкой Ниной по номеру телефона: +37256216790.
Напоминаем, за нахождение Дарка хозяйка объявила денежное вознаграждение в размере 300 евро.
Если домашнее животное потерялось:
В первую очередь следует обратиться в приют по месту его нахождения.
Рекомендуем также обратиться в регистр домашних животных: lemmikloomaregister.ee. Если животное чипировано, то вполне возможно объявить его в розыск по номеру чипа, и на очередном приеме у ветеринара (если животное нездорово, то рано или поздно его отведут в клинику) врач увидит сообщение о пропаже.
ВНИМАНИЕ! Если человек нашел животное, не сообщил об этом в приют, в полицию, защитникам животных, оставил животное себе и не предпринял никаких действий, чтобы установить хозяев животного и вернуть его, то, при наличии заявления от хозяина и в зависимости от обстоятельств происшествия, полиция может начать производство по делу о присвоении.