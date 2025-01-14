Опасно для здоровья: туристов предупредили о продуктах, которые лучше не есть в самолете

Сертифицированный гастроэнтеролог в разговоре с Travel Republic подтвердил, что некоторые продукты, потребляемые на борту самолета, могут еще больше усугубить проблемы со здоровьем пассажира.

Поэтому любителям путешествий советуют избегать на борту, по крайней мере, двух распространенных блюд, которые могут вызвать вялость, вздутие живота и обезвоживание.

Тяжелые блюда с соусами

Сухой воздух в салоне может привести к обезвоживанию и замедлить пищеварение, поэтому лучше воздержаться от жирных, кремовых блюд. Вчастности, бортовые меню, включающие жареную пищу и соусы, могут быть тяжелыми для желудка, вызывая вялость и вздутие живота.

Вместо этого во время полета, особенно когда речь идет о дальних рейсах в пункты назначения с сильно отличающимися часовыми поясами, лучше остановиться на легких блюдах.

Легкие закуски с высоким содержанием сахара

Такие закуски могут вызывать резкие всплески энергии, за которыми следуют сбои, из-за чего пассажиры начинают чувствовать усталость и дискомфорт.

Тем временем, соленые закуски, такие как чипсы, могут способствовать обезвоживанию и еще больше усугубить вздутие живота, особенно в сухой атмосфере самолета.

Чтобы поддерживать стабильный уровень энергии, лучше избегать сладостей, шоколада и соленых угощений во время полета.

Вместо этого пассажирам советуют выбирать на борту сложные углеводы, такие как цельнозерновые крекеры или киноа, которые обеспечиают туристов энергией, а также постные белки, такие как курица или орехи, которые помогают дольше сохранять чувство сытости.

«Постные белки, такие как жареная курица или рыба, простой рис или киноа и приготовленные овощи, щадят желудок и с меньшей вероятностью вызовут дискомфорт», - поясняет диетолог Алисса Симпсон.

Такие продукты, как огурцы, арбузы, апельсины и виноград, также являются отличными вариантами для борьбы с сухостью воздуха в салоне, поскольку в них содержится большое количество воды, что помогает поддерживать водный баланс.