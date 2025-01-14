В Сети обсуждают редкое фото 19-летней дочери Хита Леджера – что удивило поклонников

Впрочем, несмотря на то, что в заголовках таблоидов Матильда появляется крайне редко, поклонники все равно негодуют по поводу того, что пресса не может оставить девочку в покое.

Пользователи Сети, увидев снимки Леджер, удивились, что даже на простой прогулке с подругой ей пришлось стать жертвой папарацци. «Оставьте эту девушку в покое!» - пишут читатели Page Six.​

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И все-таки кое-что заставило сменить гнев юзеров на милость, а именно то, какой красоткой выросла Матильда. Мало того что она просто копия своего отца, пишут в Сети, так еще и, очевидно, невероятно воспитанная девушка. «Мишель Уильямс проделала большую работу», - заметил один из поклонников.