ВИДЕО В дом, где живет Бен Аффлек, наведалась полиция и ФБР: что случилось

Папарацци сфотографировали сотрудников правоохранительных органов, которые ожидали снаружи у ворот особняка несколько минут. Они использовали телефонную будку рядом с воротами подъездной дороги Аффлека, но им так и не открыли.

Один агент ФБР стоял в рубашке с короткими рукавами и логотипом бюро на спине, в то время как другой был в бронежилете с тем же логотипом. В какой-то момент служащие подошли к воротам, возможно, чтобы позвонить через них.​

Ben Affleck gets a visit from the FBI at his Brentwood home 🤨 pic.twitter.com/yn7LEyHNAl — Frank Fighting For Faith & Freedom 🕊️🇺🇸 (@thinktankfranks) January 14, 2025

В конце концов, не добившись встречи с Аффлеком, мужчины ушли ни с чем.

Позже журналисты выяснили, что сотрудники правоохранительных органов находились в этом районе, расследуя инцидент, в котором частный беспилотник столкнулся с пожарным самолетом, повредив его.

Самолет помогал пожарному департаменту Лос-Анджелеса в тушении масштабного огня, охватившего побережье с престижными районами Пасадена и Пасифик-Палисейдс с 7 января. В результате разгула стихии уничтожены десятки тысяч домов и погибли минимум 24 человека.

Дом, который Бен купил летом в Брентвуде, за 20,5 миллионов долларов, не пострадал, несмотря на то, что особняк находится на границе Пасифик-Палисейдс. На прошлой неделе актера сфотографировали с потрясенным видом, когда он вернулся домой вечером, так как поблизости было видно пламя.

Актер быстро эвакуировался, а затем помчался в дом своей бывшей жены Дженнифер Гарнер в Брентвуде, чтобы помочь ей и их детям защититься от опасности, а на выходных актер все свое свободное время провел с детьми.