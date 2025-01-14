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«Немного алкоголя – это не пьянство!» У людей есть своя теория о рейсовом автобусе, съехавшем в кювет недалеко от Хаапсалу

Перевод: Влада Лаевалинд
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Фото иллюстративное,
Фото иллюстративное, Фото: Maanus Masing / Saarte Hääl

В штормовой зимний вечер в социальных сетях было опубликовано множество фотографий и видео о дорожных условиях, которые из-за снегопада были довольно опасными. Под одним из постов появилось видео рейсового автобуса, съехавшего в кювет недалеко от Хаапсалу. Автор комментария также обвинил водителя автобуса в том, что тот якобы был пьян. Однако с точки зрения закона это не соответствовало действительности.

«Водитель автобуса был к тому же еще и пьян», – написала жительница Эстонии под фото, опубликованном в Facebook в пятницу, 10 января. Женщина также добавила к своему комментарию видеоролик, на котором был виден рейсовый автобус, съехавший в кювет.

«Надеюсь, никто там не пострадал. Не решился сесть за руль трезвым в такую погоду?» – спросил автор поста у женщины, оставившей комментарий. «Были небольшие ушибы», – сообщила комментатор о случившемся.

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