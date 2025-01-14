«Немного алкоголя – это не пьянство!» У людей есть своя теория о рейсовом автобусе, съехавшем в кювет недалеко от Хаапсалу

В штормовой зимний вечер в социальных сетях было опубликовано множество фотографий и видео о дорожных условиях, которые из-за снегопада были довольно опасными. Под одним из постов появилось видео рейсового автобуса, съехавшего в кювет недалеко от Хаапсалу. Автор комментария также обвинил водителя автобуса в том, что тот якобы был пьян. Однако с точки зрения закона это не соответствовало действительности.