В штормовой зимний вечер в социальных сетях было опубликовано множество фотографий и видео о дорожных условиях, которые из-за снегопада были довольно опасными. Под одним из постов появилось видео рейсового автобуса, съехавшего в кювет недалеко от Хаапсалу. Автор комментария также обвинил водителя автобуса в том, что тот якобы был пьян. Однако с точки зрения закона это не соответствовало действительности.
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«Немного алкоголя – это не пьянство!» У людей есть своя теория о рейсовом автобусе, съехавшем в кювет недалеко от Хаапсалу
«Водитель автобуса был к тому же еще и пьян», – написала жительница Эстонии под фото, опубликованном в Facebook в пятницу, 10 января. Женщина также добавила к своему комментарию видеоролик, на котором был виден рейсовый автобус, съехавший в кювет.