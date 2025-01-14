ФОТО Сильно располневшая Нелли Фуртадо шокировала фанатов снимком в купальнике

Популярная канадская певица Нелли Фуртадо, известная хитом I’m Like a Bird, открыто демонстрирует свою естественную красоту, несмотря на изменения фигуры.

Артистка уже неоднократно говорила в интервью, что гордится своей природной внешностью и не собирается прибегать к пластической хирургии. На недавних концертах певица подчеркивала свой изменившийся облик с помощью сценических костюмов, акцентируя внимание на более полных ногах.

А теперь она пошла еще дальше, опубликовав серию фотографий в купальнике без ретуши.

Снимки вызвали активное обсуждение среди поклонников и интернет-пользователей. Одни сочувственно советуют певице обратить внимание на состояние здоровья, включая проверку гормонального фона. Другие с юмором отмечают, что такие кадры могут отбить желание переедать на праздниках.

Сама Нелли отреагировала на обсуждения с позитивом, подписав одно из своих селфи словами: «Примите свое тело в наступившем году. Любите себя всем сердцем!»