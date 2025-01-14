Водитель такси Рейн Каск использовал в адрес сотрудников муниципальной полиции (МуПо) такие выражения, которые якобы превысили даже предел терпимости тех, кто давно работает в этом учреждении. После завершения заседания Каск, как сообщает Reporter, выразил недовольство тем, что поведение сотрудников МуПо не было рассмотрено в зале суда.
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ВИДЕО ⟩ Водитель такси из Таллинна предстал перед судом за неподобающее общение с сотрудниками МуПо
Полицейский Сергей Дымса, занимающийся внесудебным производством, рассказал программе Reporter, что манера общения 70-летнего Рейна, работающего в Таллинне водителем такси, с сотрудниками МуПо перешла все границы.