ВИДЕО Водитель такси из Таллинна предстал перед судом за неподобающее общение с сотрудниками МуПо

Всего с Реином было связано два инцидента. Главный инспектор по полевому руководству МуПо Аллан Тейстре отметил, что, хотя у служащего есть обязанность проявлять терпимость, в данном случае границы были нарушены. «Если опыта меньше, то любое элементарное слово на букву "х" или "п" может показаться оскорблением, но некоторые водители такси… Мы не знаем, из какого мира они пришли, возможно, для них это просто такой язык общения».