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ВИДЕО Водитель такси из Таллинна предстал перед судом за неподобающее общение с сотрудниками МуПо

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Водитель такси Рейн Каск в зале суда.
Водитель такси Рейн Каск в зале суда. Фото: «Reporter» / Kanal 2

Водитель такси Рейн Каск использовал в адрес сотрудников муниципальной полиции (МуПо) такие выражения, которые якобы превысили даже предел терпимости тех, кто давно работает в этом учреждении. После завершения заседания Каск, как сообщает Reporter, выразил недовольство тем, что поведение сотрудников МуПо не было рассмотрено в зале суда.

Полицейский Сергей Дымса, занимающийся внесудебным производством, рассказал программе Reporter, что манера общения 70-летнего Рейна, работающего в Таллинне водителем такси, с сотрудниками МуПо перешла все границы.

Всего с Реином было связано два инцидента. Главный инспектор по полевому руководству МуПо Аллан Тейстре отметил, что, хотя у служащего есть обязанность проявлять терпимость, в данном случае границы были нарушены. «Если опыта меньше, то любое элементарное слово на букву "х" или "п" может показаться оскорблением, но некоторые водители такси… Мы не знаем, из какого мира они пришли, возможно, для них это просто такой язык общения».

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