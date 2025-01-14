Кристийна, которая терпела насилие со стороны отчима в течение 16 лет: заставлял меня смотреть с ним порножурналы

Новый сезон программы Õhtu! начался с ужасной истории: в декабре прошлого года суд признал мужчину виновным в изнасиловании и сексуальном насилии над несовершеннолетним. Обвинение выдвинули его дочь и падчерица, которые стали жертвами еще в раннем детстве.

«Первое четкое воспоминание о физическом насилии у меня связано с периодом, когда мне было семь лет. Мы с мамой только съехались с отчимом. Поскольку это было в промежутке между двумя учебными годами, меня отдали не в школу, а в детский сад на год. Если до этого мой отчим казался мне хорошим человеком, то в тот момент все изменилось», - вспоминает Кристийна в программе о том, как ее впервые избил отчим.

После того, как она пошла в школу все стало еще хуже. «Мне приходилось прятать синяки, меня с раннего возраста учили врать, что, мол, я упала или что рука где-то застряла... Я носила очень длинную одежду, и особенно хорошо помню окончание первого класса, когда я была в шерстяных колготках и свитере», - рассказывает она в программе.

В какой-то момент добавились жуткие угрозы, и мать Кристийны также стала попадать под горячую руку своего нового мужа. «Никто никогда не протягивал руку помощи. Если мама вставала на мою защиту, то в конце концов доставалось и ей», - отмечает Кристийна и добавляет, что в семье родился еще один ребенок. ​

«Все происходило так быстро и незаметно... В нашем доме начали появляться порножурналы, и все постепенно дошло до того, что он стал смотреть их вместе со мной. Это были единственные дружелюбные моменты, когда я не чувствовала страха», - рассказывает Кристийна. Она добавляет, что в какой-то момент поделилась этим с сестрой, которая призналась, что отец обращался ненадлежащим образом и с ней.

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