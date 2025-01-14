Прошло больше четырех лет с тех пор, как герцоги Сассекские сложили свои королевские обязанности и переехали в США. Примерно столько же длится их вражда с родственниками принца Гарри. Вскоре все может измениться. Closer пишет, что Кейт Миддлтон связалась с Меган Маркл, чтобы зарыть топор войны.
Миддлтон связалась с Меган Маркл, чтобы положить конец многолетней вражде
Принцесса Уэльская, по словам инсайдера, поняла: пришло время отпустить прошлое. Год у нее выдался непростым - будущая королева лечилась от рака.
Источник говорит, что во время болезни Миддлтон переосмыслила многое, в том числе сложные отношения с родственниками. «Она сейчас на том этапе, когда хочет мира во всех аспектах своей жизни. И не только ради себя, а еще Уильяма и Гарри», - говорит собеседник.
Источник отметил, что публика не поддерживает это решение, ведь Меган и Гарри в свое время наговорили массу неприятных вещей.