Миддлтон связалась с Меган Маркл, чтобы положить конец многолетней вражде

Источник говорит, что во время болезни Миддлтон переосмыслила многое, в том числе сложные отношения с родственниками. «Она сейчас на том этапе, когда хочет мира во всех аспектах своей жизни. И не только ради себя, а еще Уильяма и Гарри», - говорит собеседник.