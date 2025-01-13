Внешность младенца вызвала у матери желание сделать ДНК-тест: мой сын не может быть таким уродливым

Небразкха описала свои ожидания и разочарование по поводу внешности ребенка. Она призналась, что хотя не считает себя очень красивой, она и не считает себя уродливой, и ожидала, что ее ребенок унаследует наиболее заметные черты семьи.

«Я думала, что у ребенка будет хотя бы светлая кожа», - сказала она. «У моей мамы и теток зеленые глаза. У меня даже есть кузен с светлой кожей и светлыми глазами».

Но реальность оказалась другой. «Мой ребенок родился с темной кожей, большим носом и худым телом», - раскрыла она. «Он не похож на меня».

@nebrazkha Mi pensamiento inmaduro en ese entonces 😂 yo pensaba que saldria parecido a mi familia por ser familia pues 🤭 ♬ sonido original - nebrazkha

Беспокойство стало навязчивой идеей

Мать рассказала, что здоровье ребенка было для нее приоритетом, но она не могла игнорировать свое недовольство внешностью ребенка. Она призналась: «Честно говоря, я была в шоке. Я даже утверждала, что ребенка перепутали в больнице».

Через неделю после родов она предложила своему партнеру сделать ДНК-тест, но он отклонил предложение. «Не переживай, я в детстве выглядел так же», - утешил он ее.