Красота должна быть наследственной - одна из пользователей TikTok восприняла это выражение буквально. Мать, говорящая по-испански, по имени Небразкха, поделилась в TikTok своим опытом, где она посчитала своего новорожденного сына слишком уродливым и даже подумывала о проведении ДНК-теста, чтобы убедиться, что ребенка не перепутали в больнице.
Внешность младенца вызвала у матери желание сделать ДНК-тест: мой сын не может быть таким уродливым
Небразкха описала свои ожидания и разочарование по поводу внешности ребенка. Она призналась, что хотя не считает себя очень красивой, она и не считает себя уродливой, и ожидала, что ее ребенок унаследует наиболее заметные черты семьи.
«Я думала, что у ребенка будет хотя бы светлая кожа», - сказала она. «У моей мамы и теток зеленые глаза. У меня даже есть кузен с светлой кожей и светлыми глазами».
Но реальность оказалась другой. «Мой ребенок родился с темной кожей, большим носом и худым телом», - раскрыла она. «Он не похож на меня».
@nebrazkha
Mi pensamiento inmaduro en ese entonces 😂 yo pensaba que saldria parecido a mi familia por ser familia pues 🤭♬ sonido original - nebrazkha
Беспокойство стало навязчивой идеей
Мать рассказала, что здоровье ребенка было для нее приоритетом, но она не могла игнорировать свое недовольство внешностью ребенка. Она призналась: «Честно говоря, я была в шоке. Я даже утверждала, что ребенка перепутали в больнице».
Через неделю после родов она предложила своему партнеру сделать ДНК-тест, но он отклонил предложение. «Не переживай, я в детстве выглядел так же», - утешил он ее.
Несмотря на это, Небразкха не перестать сомневаться. «Я чувствовала, что у меня нет материнской связи с ребенком, и в голове крутилось мысль, что этот ребенок не мой», - призналась она.
Мать начала откладывать деньги на ДНК-тест, но перед тем как воплотить свои планы, произошло нечто неожиданное. Однажды она заметила в лице своего сына черты, которые напоминали ее и ее семью. Это открытие постепенно изменило ее точку зрения.
Со временем мать начала видеть своего сына в новом свете. «Признаю, что я была незрелой в своих мыслях», - призналась она. «Но теперь я вижу красоту своего сына и уникальные черты нашей семейной линии.»
Ее откровенность вызвала множество реакций. Многие зрители смеялись над ее признанием.
«Мне нравится искренность матерей этого поколения».
«Со мной было то же самое - мой сын родился очень уродливым, и я не понимала почему, пока не осознала, что он похож на своего отца».
Другие же считали, что ситуация вовсе не смешная:
«Мне жаль этого ребенка, если он когда-либо увидит это видео».
«Когда твой самый большой враг - твоя собственная мать».