ФОТО С OnlyFans за решетку: бывшая тюремная сотрудница осуждена за секс с заключенным

Линда Де Соуза Абреу была идентифицирована старшими тюремными сотрудниками после того, как клип быстро завирусился в интернете.

​Губернатор тюрьмы Wandsworth заявил, что действия Абреу потребовали «меньше одного дня», чтобы разрушить многие годы работы в интересах женщин-сотрудников в мужских тюрьмах.

30-летняя Абреу была арестована в аэропорту Хитроу перед тем, как сесть на рейс в Мадрид со своим отцом. Ранее она признала свою вину в неправомерных действиях на государственной службе.

В частном письменном заявлении в суд Isleworth Crown Court, губернатор Wandsworth, Эндрю Дэви, сказал, что многие женщины-сотрудники тюрьмы сообщали об увеличении случаев, когда заключенные стали «флиртовать» с ними, и теперь они «считаются легкой добычей».

Wandsworth prison officer Linda De Sousa Abreu is due to appear in court today charged with misconduct after she was allegedly filmed having sex with an inmate.

Linda, 30, was arrested on Friday after the clip was shared on social media. pic.twitter.com/4LBmoTfes0 — CourtNewsUK (@CourtNewsUK) July 1, 2024

Абреу и заключенный были сняты на видео в камере с 26 по 28 июня.

Метрополитенская полиция сообщила, что расследование продолжается по двум заключенным, идентифицированным на видео.