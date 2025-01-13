Бывшая сотрудница тюрьмы HMP Wandsworth, которая была снята на видео во время секса с заключенным, приговорена к 15 месяцам тюремного заключения.
ФОТО ⟩ С OnlyFans за решетку: бывшая тюремная сотрудница осуждена за секс с заключенным
Линда Де Соуза Абреу была идентифицирована старшими тюремными сотрудниками после того, как клип быстро завирусился в интернете.
Губернатор тюрьмы Wandsworth заявил, что действия Абреу потребовали «меньше одного дня», чтобы разрушить многие годы работы в интересах женщин-сотрудников в мужских тюрьмах.
30-летняя Абреу была арестована в аэропорту Хитроу перед тем, как сесть на рейс в Мадрид со своим отцом. Ранее она признала свою вину в неправомерных действиях на государственной службе.
В частном письменном заявлении в суд Isleworth Crown Court, губернатор Wandsworth, Эндрю Дэви, сказал, что многие женщины-сотрудники тюрьмы сообщали об увеличении случаев, когда заключенные стали «флиртовать» с ними, и теперь они «считаются легкой добычей».
Wandsworth prison officer Linda De Sousa Abreu is due to appear in court today charged with misconduct after she was allegedly filmed having sex with an inmate.— CourtNewsUK (@CourtNewsUK) July 1, 2024
Linda, 30, was arrested on Friday after the clip was shared on social media. pic.twitter.com/4LBmoTfes0
Абреу и заключенный были сняты на видео в камере с 26 по 28 июня.
Метрополитенская полиция сообщила, что расследование продолжается по двум заключенным, идентифицированным на видео.
Суд также был проинформирован, что дополнительная запись, на которой она совершает сексуальный акт с тем же заключенным, была найдена на ее нательной камере, выданной тюрьмой, и Абреу признала, что занималась сексом с этим заключенным еще раз.
Судья Мартин Эдмундс заявил, что вирусное видео не является единичным случаем, а частью повторяющегося поведения.
Linda de Souza Abreu, carcereira brasileira, foi condenada a 15 meses de prisão no Reino Unido após ser filmada em ato sexual com um detento— digo (@eurodgo) January 7, 2025
A investigação teve início após o vazamento, resultando em acusações de má conduta no exercício de sua função pública...🧵 pic.twitter.com/NGO3ejK10N
Представитель Тюремной службы сказал: «Хотя подавляющее большинство сотрудников Тюремной службы трудолюбивы и честны, мы ловим больше нарушителей среди небольшой группы тех, кто нарушает правила, усиливая наше подразделение по борьбе с коррупцией и улучшая процесс проверки сотрудников.
Как показывает сегодняшний приговор, если сотрудники не соответствуют нашим высоким стандартам, мы не будем колебаться и примем решительные меры».
Ассоциация тюремных офицеров, представляющая сотрудников тюрьмы, признала, что в тюрьмах есть небольшое число коррумпированных сотрудников, которые подрывают работу других.