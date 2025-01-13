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ФОТО С OnlyFans за решетку: бывшая тюремная сотрудница осуждена за секс с заключенным

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Бывшая сотрудница тюрьмы HMP Wandsworth, которая была снята на видео во время секса с заключенным, приговорена к 15 месяцам тюремного заключения.

Линда Де Соуза Абреу была идентифицирована старшими тюремными сотрудниками после того, как клип быстро завирусился в интернете.

​Губернатор тюрьмы Wandsworth заявил, что действия Абреу потребовали «меньше одного дня», чтобы разрушить многие годы работы в интересах женщин-сотрудников в мужских тюрьмах.

30-летняя Абреу была арестована в аэропорту Хитроу перед тем, как сесть на рейс в Мадрид со своим отцом. Ранее она признала свою вину в неправомерных действиях на государственной службе.

В частном письменном заявлении в суд Isleworth Crown Court, губернатор Wandsworth, Эндрю Дэви, сказал, что многие женщины-сотрудники тюрьмы сообщали об увеличении случаев, когда заключенные стали «флиртовать» с ними, и теперь они «считаются легкой добычей».

Абреу и заключенный были сняты на видео в камере с 26 по 28 июня.

Метрополитенская полиция сообщила, что расследование продолжается по двум заключенным, идентифицированным на видео.

Суд также был проинформирован, что дополнительная запись, на которой она совершает сексуальный акт с тем же заключенным, была найдена на ее нательной камере, выданной тюрьмой, и Абреу признала, что занималась сексом с этим заключенным еще  раз.

Судья Мартин Эдмундс заявил, что вирусное видео не является единичным случаем, а частью повторяющегося поведения.

Представитель Тюремной службы сказал: «Хотя подавляющее большинство сотрудников Тюремной службы трудолюбивы и честны, мы ловим больше нарушителей среди небольшой группы тех, кто нарушает правила, усиливая наше подразделение по борьбе с коррупцией и улучшая процесс проверки сотрудников.

Как показывает сегодняшний приговор, если сотрудники не соответствуют нашим высоким стандартам, мы не будем колебаться и примем решительные меры».

Ассоциация тюремных офицеров, представляющая сотрудников тюрьмы, признала, что в тюрьмах есть небольшое число коррумпированных сотрудников, которые подрывают работу других.

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