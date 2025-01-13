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Мошенники выманивают деньги от имени известной эстонской певицы: ничего никуда не отправляйте

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Фото статьи
Фото: Kermo Benrot

От имени Элины Борн на Facebook просят перевести деньги, продавая фанатам певицы «членские карты». «Пожалуйста, не взаимодействуйте с этим человеком, кто бы ни стоял за этим аккаунтом», - настоятельно обращает внимание сама певица.

«Слушайте, если кто-то отправляет вам такие сообщения, пожалуйста, жалуйтесь на это! Это не я», - предупреждает певица Элина Борн в своих социальных сетях о появлении поддельного аккаунта с ее именем.

Кто-то создал Facebook-аккаунт с именем Элины Борн, на котором около 19 000 подписчиков, и пытается выманивать деньги у ее поклонников. «Как хитро все сделано. Мой единственный и настоящий аккаунт в Facebook - это тот, у которого есть эта отметка рядом с именем», - указывает Борн на синюю галочку, подтверждающую, что аккаунт действительно принадлежит известной личности.

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