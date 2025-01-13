От имени Элины Борн на Facebook просят перевести деньги, продавая фанатам певицы «членские карты». «Пожалуйста, не взаимодействуйте с этим человеком, кто бы ни стоял за этим аккаунтом», - настоятельно обращает внимание сама певица.
Для подписчиков
Мошенники выманивают деньги от имени известной эстонской певицы: ничего никуда не отправляйте
«Слушайте, если кто-то отправляет вам такие сообщения, пожалуйста, жалуйтесь на это! Это не я», - предупреждает певица Элина Борн в своих социальных сетях о появлении поддельного аккаунта с ее именем.