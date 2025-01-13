Старый Новый год: чего нельзя делать 13 января

Вечером 13 января издревле принято собираться семьей за праздничным столом. Люди зажигали свечи, чтобы привлечь удачу, проводить обряды очищения, чтобы избавиться от негативной энергии старого года. Выдавать детям сладости считалось предвестником благосостояния.

Юные девушки всегда гадали в эту ночь на суженого. Способы гадать были разные - от бросания обуви на улицу до чтения по звездам. Также в полночь загадывали желания на звезды. Нужно подумать о желаемом и проговорить это вслух.