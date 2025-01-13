Многие путешественники отказываются от своего хобби с появлением детей - для кого-то это слишком сложно физически и морально, а для кого-то финансово. В то же время туристические эксперты уверяют - чем раньше дети начнут путешествовать, тем лучше, пишет Униан.
«Думают, мы богаты»: мать двух детей рассказала, как им удается ездить заграницу несколько раз в год
Мать двух детей из британского Манчестера, ведущая блог в TikTok на более 100 тысяч подписчиков, рассказала, как ее семье из четырех человек удается ездить заграницу три-пять раз в год.
«Люди всегда спрашивают меня, как нам удается ездить во все эти поездки. Вероятно, многие думают, что у нас очень много денег, что совсем не так. Поэтому я просто подумала, что стоит рассмотреть несколько способов, с помощью которых мы можем себе позволить ездить за границу три-пять раз в год», - рассказала 28-летняя Николь.
В первую очередь она отметила, что ее семья из четырех человек - двое взрослых и двое детей - старается экономить на еде.
«Мы нечасто ходим куда-нибудь поесть, потому что еда вне дома может обойтись нам в 100-150 фунтов стерлингов (120-180 евро). Мы едим вне дома только по особым случаям, потому что предпочитаем отложить эти деньги в отпускной фонд», - говорит женщина.
Вместо этого, по ее словам, они ходят за покупками в супермаркет, где тратят на недельный запас продуктов питания по 60-80 фунтов стерлингов (70-95 евро).
Также Николь говорит, что она не покупает кофе на вынос каждый день: «Если мне нужно выпить, я просто пойду домой и возьму. На самом деле я лучше умру от жажды, чем заплачу, например, 6 фунтов за напиток (7 евро). Нечасто покупаю обеды на работе. Я либо беру еду из дома - кого я обманываю, я не беру еду из дома, я просто голодаю на работе - или прихожу домой и покупаю что-нибудь на обед».
Кроме того, ее семья экономит на расходах на машину и старается не покупать новую одежду, только самое необходимое, чаще всего в супермаркетах.
Помимо этого, Николь говорит, что они приучают к экономии и своих детей - вместо платных развлечений они стараются искать вариант для бесплатного досуга, например, ходят на семейную прогулку или плавать.
«Не поймите меня неправильно: мы, конечно, выводим детей в свет, но поход в большое место, типа Stockheld Park, стоит 30 фунтов за билет (35 евро), поэтому мы делаем это нечасто. Мы вкладываем все эти деньги, которые мы бы потратили на это, в отпускную банку», - делится опытом она.
В завершение своего видео Николь отметила, что здесь все дело в приоритетах: «Думаю, на самом деле мы просто отдаем предпочтение путешествиям перед всем остальным».
При этом многие пользователи в комментариях под видео согласились с блогером, добавив, что также они часто отказываются от маникюра и услуг парикмахера. Сама Николь ответила на это, что она стрижет волосы в салоне раз в год и сама делает дома все процедуры по уходу за собой.
@nicoletravelandlife How many times do you go aborad? #traveltips #budgettravel #travelwithkids #holidays ♬ original sound - nicoletravelandlife