«Думают, мы богаты»: мать двух детей рассказала, как им удается ездить заграницу несколько раз в год

Мать двух детей из британского Манчестера, ведущая блог в TikTok на более 100 тысяч подписчиков, рассказала, как ее семье из четырех человек удается ездить заграницу три-пять раз в год.

«Люди всегда спрашивают меня, как нам удается ездить во все эти поездки. Вероятно, многие думают, что у нас очень много денег, что совсем не так. Поэтому я просто подумала, что стоит рассмотреть несколько способов, с помощью которых мы можем себе позволить ездить за границу три-пять раз в год», - рассказала 28-летняя Николь.

В первую очередь она отметила, что ее семья из четырех человек - двое взрослых и двое детей - старается экономить на еде.

«Мы нечасто ходим куда-нибудь поесть, потому что еда вне дома может обойтись нам в 100-150 фунтов стерлингов (120-180 евро). Мы едим вне дома только по особым случаям, потому что предпочитаем отложить эти деньги в отпускной фонд», - говорит женщина.

Вместо этого, по ее словам, они ходят за покупками в супермаркет, где тратят на недельный запас продуктов питания по 60-80 фунтов стерлингов (70-95 евро).