ФОТО Как маэстро Раймонд Паулс отпраздновал свой 89-й день рождения

День рождения маэстро традиционно отмечается в концертном зале «Дзинтари», где он выступает со своими коллегами. На этот раз вместе с композитором на сцену вышли солист Эдгарс Ошлейс и биг-бэнд Латвийского радио.

Раймонд Паулс на протяжении всей своей творческой жизни открывал таланты и искал новые голоса для своих песен. Это продолжилось и в 2024 году, когда он начал сотрудничать с молодым и талантливым басом Латвийской Национальной оперы Эдгарсом Ошлейсом.

«Концерт с маэстро - огромная честь для меня, которая позволяет мне взглянуть на музыку с другой стороны. Попробовать свой голос в поп-музыке - это что-то совершенно новое - другой ритм, другой стиль. Мировой опыт уже неоднократно показывал, что часто граница между оперной музыкой и поп-музыкой размывается», - говорит певец.

Фото: Моменты концерта