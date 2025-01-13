Онкобольная Кейт Миддлтон выйдет на красную дорожку

Принцесса Уэльская все еще постепенно возвращается к выполнению королевских обязанностей и отдает приоритет полному выздоровлению после окончания химиотерапии осенью 2024 года, но она может пройтись по красной дорожке в феврале 2025 года. Согласно источнику, и Кейт, и принц Уильям имеют «тесные связи» с BAFTA Film Awards и могут вместе появиться на церемонии «британского Оскара».

В 2023 году Кейт в последний раз выходила на церемонию BAFTA с мужем в черном смокинге. Принцесса Уэльская появилась в белом платье Alexander McQueen с обнаженным плечом, длинных черных оперных перчатках и эффектных золотых серьгах с цветами, которые свисали на ее ключицы.

Хотя пара не выходила на церемонию награждения в прошлом году из-за борьбы Кейт с раком, для Уэльских это стало своеобразной ежегодной традицией: они впервые посетили церемонию BAFTA в 2017 году.

Председатель комитета Анна Хиггс «надеется», что Кейт будет присутствовать на мероприятии в Royal Festival Hall 16 февраля, и команда «прилагает все усилия», чтобы это произошло.

«BAFTA имеет тесные связи с Уильямом и Кейт и прилагает все усилия, чтобы обеспечить присутствие Кейт на церемонии награждения в этом году», - сказала она.

Однако есть также шанс, что принцесса пропустит событие, чтобы сократить свои королевские выходы в этом году. Все будет зависеть от состояния ее здоровья и рекомендаций врачей.