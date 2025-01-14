ГОРОСКОП НА 14 ЯНВАРЯ У Близнецов удачный день, у Весов – непростой

Людям, которые прежде отлично ладили, сегодня трудно найти общий язык, да и спокойно выслушать друг друга удается не всегда. Поэтому лучше отложить важные разговоры до более спокойного момента, а сегодня постараться просто приятно провести время.

Овен

Не волнуйтесь из-за пустяков. Неприятные события этого дня имеют куда меньшее значение, чем может казаться поначалу. А вот из удачных совпадений можно извлечь много пользы. Но для того, чтобы воспользоваться ситуацией, нужно сохранять спокойствие и руководствоваться здравым смыслом, а не мимолетными эмоциями. Старайтесь не спешить с решениями там, где речь идет о деньгах, документах или ценных вещах. Вы склонны к некоторому легкомыслию, можете что-то забыть, перепутать или упустить из виду. Давние знакомые дают советы, к которым стоит прислушаться.

Телец

День подходит для того, чтобы заниматься привычными делами. Вы быстро справляетесь с ними, успеваете все, что хотели, и даже больше. Полезно обсуждать планы на будущее. Вы точно знаете, как сможете воплотить задуманное в жизнь, находите аргументы, способные убедить даже скептиков. Необычные встречи, удивительные совпадения и невероятные происшествия возможны во второй половине дня. Это вдохновляющее время: оно дарит совершенно новые идеи, помогает найти ответы на сложные вопросы. Появляется шанс восстановить отношения, которыми вы когда-то дорожили.

Близнецы