Именно эти имена были самыми популярными для младенцев в 2024 году в Эстонии

Было зарегистрировано 142 пары близнецов: 35 пар мальчиков, 54 пары девочек и 53 смешанные пары. Также родилась одна тройня. В Таллине было зарегистрировано 3219 рождений, в Харьюмаа - 1475, на Хийумаа - 61, в Ида-Вирумаа - 624, в Йыгевамаа - 199, в Ярвамаа - 188, в Ляэнемаа - 127, в Ляэне-Вирумаа - 411, в Пыльвамаа - 160, в Пярнумаа - 618, в Рапламаа - 242, на Сааремаа - 220, в Тартумаа - 1400, в Валгамаа - 157, в Вильяндимаа - 334 и в Вырумаа - 211 рождений.

В прошлом году самыми популярными именами для девочек стали София, Миа, Эмилия, Оливия, Саара, Эмма, Ева, Арабелла, Нора и Ленна. Мальчиков чаще всего называли Марк, Хуго, Оливер, Себастьян, Арон, Робин, Леон, Оскар, Давид, Маркус, Мирон и Расмус.

В 2024 году было заключено 5775 браков, из них 290 - через духовенство. Разводов зарегистрировано 2793. Новое имя получили 2314 человек, из них 552 изменили имя, 1491 - фамилию, а 271 человек изменил и имя, и фамилию.

В прошлом году было зарегистрировано 15 596 смертей.

В декабре 2024 года было зарегистрировано 732 рождения: 375 мальчиков и 357 девочек. Также зарегистрировано 12 пар близнецов: одна пара мальчиков, семь пар девочек и четыре смешанные пары. Было заключено 354 брака, расторгнуто 232 и зарегистрировано 1328 смертей. Новые имена получили 189 человек.

В 2023 году было зарегистрировано 10 721 рождение, 5822 брака (из них 303 через духовенство), 2523 развода и 15 832 смерти. Новые имена получили 2219 человек.