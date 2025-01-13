ФОТО Катание на коньках для эстонской радиоведущей закончилось в ЭМО: «Пыталась сделать пируэт и упала на спину»

«На улице зима, прекрасно на льду. Кататься - одно удовольствие», - цитирует ведущая утренней программы Star FM Пилле Минев строчку из песни и добавляет: «Так говорится в песне, и я с этим согласна. Несмотря на то, что я пыталась сделать пируэт и упала на спину».

«Обо мне позаботились мои друзья, и в отделении экстренной медицины все прошло быстро и приятно. Теперь наслаждаюсь немного более скромным образом жизни с рукой в гипсе», - пишет она в Instagram и делится фото опухшей руки.

В комментариях пользователи желают радиоведущей скорейшего выздоровления. «Что не убивает, делает нас сильнее», - комментирует кто-то.