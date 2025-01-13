ГАЛЕРЕЯ «Цифровой маркетинг – это белый шум»: Елена Соломина провела в Таллинне увлекательное мероприятие

Главной гостьей бранча стала Тийна Медер, основательница косметического бренда Meder, которая рассказала о пути создания бизнеса и поделилась глубокими инсайтами о брендинге.

Несмотря на признание бренда и его присутствие в тридцати странах, Тийна Медер принципиально не использует популярные методы цифрового маркетинга. Она не привлекает блогеров, не отправляет пробники и не стремится к массовому упоминанию бренда.

«Я крамольное сейчас скажу. Я вообще считаю, что современный цифровой маркетинг, это во многом белый шум, и я его воспринимаю как пластик в окружающей среде, - сказала Тийна Медер в своем выступлении. - Я стараюсь минимизировать загрязнение окружающей среды физически, поэтому мы долго не делали бумажную упаковку, но пришлось, поскольку надо было размещать информацию о составе. Когда надо каждый день делать что-то новое, про тебя должны говорить 500 тысяч инфлюенсеров постоянно, ты должен всем рассылать пробники. Я не хочу засорять пространство. Я считаю, что за нас говорит то, что мы делаем. А цифровой маркетинг воспринимаю как энтропию, которую не хочу умножать. Я упрямо остаюсь в такой нише, когда мы многое делаем физически. Я обучаю косметологов, косметологов напрямую общаться с клиентами».

Организатор мероприятия, Елена Соломина, охарактеризовала Тийну Медер как ролевую модель для многих женщин-предпринимательниц.

«Именно ее упрямство, умение быть верной своей идее и идти против течения - то, что стало основой ее успеха, - говорит Соломина. - Я очень рада, что на первую встречу серии "Мне есть что сказать!", удалось заполучить такого шикарного спикера и гостя. Билеты были распроданы за два дня, многим не удалось попасть, поскольку в ресторане Kogu Resto физически невозможно было разместить всех желающих. И я очень благодарна всем участницам за активное участие и неподдельный интерес к мероприятию и приглашенному гостю!»

Елена Соломина добавила, что старт новой серии встреч оказался по-настоящему успешным.

Вторая встреча из этой серии пройдет 8 февраля - «Дегустация игристого: комплименты и тосты». Сомелье Юрий Братчик научит разбираться в разных сортах игристых вин, а Елена Соломина проведет практику по умению говорить тосты и комплименты. А очередная встреча с Тийной Медер состоится 12 апреля, и на этот раз, по заверению организатора, мест хватит для всех желающих.