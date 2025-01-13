Меган Маркл и принц Гарри вызвались помочь пострадавшим от пожаров в Калифорнии. Их обвинили в хайпе на трагедии

Как сообщает People, там супруги раздавали пострадавшим еду и предметы первой необходимости вместе с некоммерческой организацией World Central Kitchen, общались с потерпевшими и их семьями, выражали благодарность пожарным и спасателям за их работу. Видео с Гарри и Меган попало в эфир телеканала Fox.

Усилия герцогов Сассекских высоко оценил мэр Пасадены Виктор Гордо. Он заявил, что их участие ободрило спасателей и пострадавших. При этом он подчеркнул, что Гарри и Меган старались не привлекать к себе лишнего внимания и раздавали еду в масках, сосредоточившись на помощи людям.

Несмотря на это, их все же обвинили в хайпе на трагедии. Под видео на YouTube-канале Fox и на других площадках многие пишут, что Маркл и ее муж просто не могли упустить еще одну возможность для пиара. Вот лишь некоторые из комментариев: «Приехала королева драмы», «У нее выходит шоу на Netflix, и она старается поднять рейтинг», «Привет, крестьяне, вот вам обнимашки», «Тем временем американская принцесса Тейлор Свифт пожертвовала 10 миллионов долларов».

Впрочем, некоторые поклонники герцога и герцогини Сассекских встали на их защиту. Они отметили, что неизвестно, какую сумму те пожертвовали. Кроме того, Меган и Гарри и так оказывают посильную помощь: например, они открыли свой дом в Монтесито для эвакуированных.

Из-за пожаров в Калифорнии многие голливудские звёздылишились своих домов и даже потеряли близких: так, Дженнифер Гарнер сообщила, что стихия унесла жизнь ее близкой подруги. В эпицентре трагедии оказались и некоторые российские знаменитости: из своего дома, например, пришлось эвакуироваться Алексею Воробьёву, но он уже вернулся обратно и сообщил, что с ним всё в порядке.