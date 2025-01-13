ФОТО ИЗ ЗАЛА СУДА Латыш, обвиняемый в убийстве двух человек в Ласнамяэ, вновь предстал перед судом: «Возможно, я не совершал этого преступления»

В одну из майских пятниц в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Вессе в Ласнамяэ горит дом на колесах. Во время тушения пожара выяснилось, что внутри трейлера находились тела двух погибших.

Через пару дней, 22 мая, Rus.Postimees писал, что, по словам полиции, пожар мог быть вызван поджогом. В тот же день по подозрению в преступлении были задержаны двое: 30-летний и 51-летний мужчины. Руководитель службы по расследованию преступлений против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес заявил тогда изданию, что, по имеющейся информации, двое погибших и подозреваемые проживали под одной крышей и были собутыльниками.