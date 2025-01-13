ФОТО ИЗ ЗАЛА СУДА Латвиец, обвиняемый в убийстве двух человек в Ласнамяэ, вновь предстал перед судом: «Возможно, я не совершал это преступление»

Одним майским утром 2024 года в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Вессе в Ласнамяэ. Как оказалось, горел дом на колесах, в котором при пожаре погибло два человека. Сегодня в поджоге трейлера обвиняется 30-летний Янис Ивулис, и по его делу прошло очередное судебное заседание.
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В одну из майских пятниц в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Вессе в Ласнамяэ горит дом на колесах. Во время тушения пожара выяснилось, что внутри трейлера находились тела двух погибших.