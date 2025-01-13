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ГАЛЕРЕЯ Смотрите, как провели выходной день жители и гости столицы

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Зима наконец-то пришла во все уголки Эстонии, и долгожданными зимними радостями можно насладиться в полной мере. Смотрите галерею, чтобы узнать, кто в воскресенье посетил каток в Старом городе Таллинна.

Если декабрь в этом году выдался теплым, а на Рождество даже снега не было, то в начале января Эстонию накрыла метель. К концу второй недели января снега выпало уже столько, что это стало причиной некоторых неудобств: отключения электричества и осложнения дорожных условий.

Однако любители зимних видов спорта могут радоваться, ведь настало время, когда можно кататься на санках, лыжах и коньках.

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