Зима наконец-то пришла во все уголки Эстонии, и долгожданными зимними радостями можно насладиться в полной мере. Смотрите галерею, чтобы узнать, кто в воскресенье посетил каток в Старом городе Таллинна.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как провели выходной день жители и гости столицы
Если декабрь в этом году выдался теплым, а на Рождество даже снега не было, то в начале января Эстонию накрыла метель. К концу второй недели января снега выпало уже столько, что это стало причиной некоторых неудобств: отключения электричества и осложнения дорожных условий.