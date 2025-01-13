В грядущие семь дней продолжит свое негативное шествие Марс по Раку. Планеты и звезды не ожидает энергетическая перестройка, так что ждать каких-то больших и спонтанных перемен не стоит. Астрологи DailyHoro советуют помнить, что нам под силу справиться со всем, пусть Марс и может внушать обратное, пишет RUS TVNET.
Гороскоп на неделю с 13 по 19 января: негативный Марс против созидательной Венеры – кто кого?
Овен
На этой неделе у Овнов возможны небольшие проблемы со сном и самочувствием. Физические упражнения помогут обрести силы. Чтобы предотвратить недомогание, лучше не браться за все дела подряд. Нужно быть последовательными и прислушиваться к логике, а не к сердцу. Овнам важно сохранять физическую и интеллектуальную активность. Астрологи отмечают, что неделю лучше не планировать заранее, потому что так можно потерять энтузиазм и мотивацию. Настроение будет позитивным, поэтому период удачен для общения и знакомств.
Телец
Энергия звезд и планет в целом неплоха для Тельцов. В понедельник будет возможность закончить важные дела и приступить к новым. Астрологи отмечают, что Тельцам нужно двигаться вперед без сомнений в себе. Стоит только начать какое-то дело, и мотивация резко возрастет. Дополнительную удачу и силы Тельцам подарит общение с людьми. Одиночество и длительное уединение негативно скажутся на настроении и самооценке. Нужно больше взаимодействовать с друзьями и близкими.
Близнецы
На этой неделе у Близнецов все будет относительно спокойно в плане энергетики. В некоторые дни планеты и звезды сделают этих людей более динамичными. Астрологи рекомендуют сейчас не рисковать, а просто наслаждаться происходящим вокруг. Особенно позитивным днем станет конец недели. Близнецам нужны какие-то изменения, и данная неделя для этого подойдет как нельзя лучше. Интуиция окажется очень полезной в сложных ситуациях. В любви и делах важна уверенность в себе.
Рак
В период с 13 по 19 января Ракам нужно избавиться от страхов. Они негативно сказываются на развитии отношений в любви и на работе. Можно смело знакомиться с новыми людьми и искать свою половинку. Возможно, придется делать выбор, в какой из сфер лучше проявить активность. В целом на этой неделе лучше планировать свои дела осторожно, не забывая о приоритетах. Деловые и рабочие отношения надо будет строить на взаимном доверии. Успех в делах и бизнесе будет напрямую зависеть от умения работать в команде.
Лев
Менять свою жизнь на неделе не стоит. Несмотря на повышенную созидательную энергию Венеры, Львы могут пойти по неверному пути из-за Марса. Плюс этой недели заключается в том, что можно самостоятельно справиться с любыми неурядицами - нужно лишь очень сильно захотеть этого. Мотивация играет решающую роль в становлении удачи Львов. В отношениях с окружающими потребуется осторожность. Лучше не давать деньги в долг и не рассказывать никому какие-то личные тайны.
Дева
Во всем, что касается денег, работы и творчества, лучше иметь наготове запасной план, потому что дела могут пойти не по нужному сценарию. Астрологи рекомендуют Девам рассчитывать только на самих себя. Важно оставаться сосредоточенными, чтобы избежать проблем. Возможны сложности эмоционального характера. Не нужно срывать злость на близких и своей половинке. Неурядицы необходимо разрешать мирно, чтобы не страдали удача и настроение. Если в делах что-то не сложится, можно сфокусироваться на любовной сфере жизни. Это идеальное время для романтики.
Весы
У Весов начинается время, когда стоит уделить внимание простой и монотонной работе, домашним делам. Середина января для этих людей будет очень спокойным и предсказуемым временем. Изменить жизнь к лучшему поможет закон притяжения, который гласит, что созидательные и позитивные мысли творят чудеса. Нужно сфокусироваться именно на них, а не на страхах и комплексах. Главное - не испытывать на этой неделе зависти, ревности. Такие чувства и эмоции разрушают любовь, веру в себя, позитивный настрой. Если излучать доброту, окружающие начнут делать то же самое.
Скорпион
Для Скорпионов неделя может оказаться вполне рядовой и нейтральной. Это значит, что творческая работа может немного замедлиться и приносить меньше плодов. Также будет сложнее заводить новые знакомства. Астрологи советуют Скорпионам прислушиваться и присматриваться ко всему, что происходит вокруг. Каждая деталь будет очень важна. При этом очень опасными будут такие чувства, как жадность и ревность. Из-за них могут возникнуть новые проблемы. Также стоит избегать фальши в поведении. Честность и открытость - лучшее оружие против неудач.
Стрелец
Это невероятно позитивное время для представителей данного знака Зодиака. В первые пару дней нужно обходить стороной негативных людей, потому что восстановить силы и энергию после неприятного общения будет непросто. На этой неделе можно смело заключать соглашения, подписывать важные бумаги, а также совершать дорогостоящие приобретения. Немалую важность будет иметь своевременный отдых. Можно отправляться в поездки, заниматься спортом. Главное - чтобы это реально хотелось делать.
Козерог
Козероги на этой неделе могут стать более восприимчивыми к негативной энергии, исходящей от окружающих. Это значит, что лучше сфокусироваться на делах, которые не требуют коллективной работы. Также эта неделя благоприятна для домашних дел, уборки, покупки мебели, начала ремонта. Козероги смогут лучше усваивать информацию, поэтому им стоит заняться получением новых знаний и опыта. Если люди этого знака выходят на новую работу, то их ждет удача. Смена обстановки пойдет на пользу любому.
Водолей
Пришло время для повышенной физической активности. Сидеть без дела астрологи не рекомендуют, особенно в начале недели, когда силы Водолеев будут на пике. Равнодушие к себе - самая грубая потенциальная ошибка предстоящей недели. Представители этого знака могут столкнуться с проблемами в общении. Подобные неприятности решатся сами собой: для этого необходимо лишь время и терпение. Удачными занятиями будут домашние хлопоты, шопинг. Астрологи советуют в середине и в конце недели иметь под рукой план Б, так как что-нибудь может пойти не так.
Рыбы
На этой неделе у Рыб появится шанс найти свою половинку. Романтика пойдет на пользу и тем представителям этого знака, которые уже находятся в отношениях. Многим Рыбам придется научиться говорить "нет" коллегам и начальству, потому что от них будут требовать больше усилий и времяпрепровождения на работе. Обязанности - это важный момент в жизни каждого из нас, но на этой неделе нужно заняться собой. Пришло время воплотить в жизни давние планы по посещению какого-то интересного места или по приобретению чего-то важного.