Гороскоп на неделю с 13 по 19 января: негативный Марс против созидательной Венеры – кто кого?

Козерог

Козероги на этой неделе могут стать более восприимчивыми к негативной энергии, исходящей от окружающих. Это значит, что лучше сфокусироваться на делах, которые не требуют коллективной работы. Также эта неделя благоприятна для домашних дел, уборки, покупки мебели, начала ремонта. Козероги смогут лучше усваивать информацию, поэтому им стоит заняться получением новых знаний и опыта. Если люди этого знака выходят на новую работу, то их ждет удача. Смена обстановки пойдет на пользу любому.

Водолей

Пришло время для повышенной физической активности. Сидеть без дела астрологи не рекомендуют, особенно в начале недели, когда силы Водолеев будут на пике. Равнодушие к себе - самая грубая потенциальная ошибка предстоящей недели. Представители этого знака могут столкнуться с проблемами в общении. Подобные неприятности решатся сами собой: для этого необходимо лишь время и терпение. Удачными занятиями будут домашние хлопоты, шопинг. Астрологи советуют в середине и в конце недели иметь под рукой план Б, так как что-нибудь может пойти не так.

Рыбы

На этой неделе у Рыб появится шанс найти свою половинку. Романтика пойдет на пользу и тем представителям этого знака, которые уже находятся в отношениях. Многим Рыбам придется научиться говорить "нет" коллегам и начальству, потому что от них будут требовать больше усилий и времяпрепровождения на работе. Обязанности - это важный момент в жизни каждого из нас, но на этой неделе нужно заняться собой. Пришло время воплотить в жизни давние планы по посещению какого-то интересного места или по приобретению чего-то важного.